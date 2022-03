“LA GUERRA È FINITA. GRAZIE BONO” – IL FRONTMAN DEGLI U2 È STATO BRUTALMENTE PERCULATO DOPO CHE NANCY PELOSI HA LETTO UNA SUA PATETICA POESIA DURANTE UN PRANZO ALLA CASA BIANCA NEL GIORNO DI SAN PATRIZIO – IL CANTANTE INCORONA ZELENSKY COME IL "NUOVO SAN PATRIZIO" E PARAGONA IL DOLORE DEGLI IRLANDESI A QUELLO DEGLI UCRAINI – E I SOCIAL SI SCATENANO: “LA PELOSI HA LETTO LA POESIA COME SE IL CONFLITTO FOSSE FINITO CON L’INTERCESSIONE DI BONO…” - VIDEO

Speaker Pelosi reads #StPatricksDay poem by Bono, which reads in part:



"Ireland's sorrow and pain

Is now the Ukraine

And Saint Patrick's name now Zelenskyy."



She then introduces Riverdance. pic.twitter.com/NzPY1VP2bN — CSPAN (@cspan) March 17, 2022

Da www.rollingstone.it

Secondo Bono, Volodymyr Zelensky è il nuovo san Patrizio. Ieri, durante la celebrazione della Festa di san Patrizio negli Stati Uniti, la speaker democratica della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi ha letto una poesia scritta dal frontman degli U2 in cui il presidente dell’Ucraina è paragonato al santo irlandese.

La poesia racconta il miracolo di san Patrizio e come ha “cacciato via i serpenti” dall’Irlanda. Per il cantante, i serpenti simboleggiano “il male che sorge / e si nasconde nei vostri cuori”. Ora, con l’invasione russa dell’Ucraina, rappresentano Vladimir Putin: “Il dolore e la sofferenza dell’Irlanda ora sono in Ucraina”, scrive Bono. “E il nome di San Patrizio è Zelensky”.

La “performance” di Pelosi è avvenuta durante l’annuale Friends of Ireland Luncheon. Tra i presenti c’erano anche Joe Biden e H.E. Micheál Martin, il Taoiseach dell’Irlanda. Alla fine della lettura, il pubblico ha reagito confusamente con qualche risata e un applauso, poi la speaker ha presentato una performance di Riverdance.

Ecco il testo integrale della poesia:

Oh St. Patrick, he drove out the snakes

With his prayers, but that’s not all it takes

For the snake symbolizes

An evil that rises

And hides in your heart

As it breaks

And the evil has risen my friends

From the darkness that lives in some men

But in sorrow and fear

That’s when saints can appear

To drive out those old snakes once again

And they struggle for us to be free

From the psycho in this human family

Ireland’s sorrow and pain

Is now the Ukraine

And Saint Patrick’s name now Zelensky

