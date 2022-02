10 feb 2022 12:48

“LA GUERRA È POSSIBILE, SIAMO IN UN PASSAGGIO PERICOLOSO” - BORIS JOHNSON, ORMAI SFIDUCIATO DAL PARTITO CONSERVATORE PER I SUOI ALLEGRI COVID-PARTY, CERCA DI DISTOGLIERE L’ATTENZIONE E INTERVIENE SULLA CRISI UCRAINA, INSIEME AL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO JENS STOLTENBERG - IL PREMIER BRITANNICO NON HA ESCLUSO LA POSSIBILITÀ CHE IL REGNO UNITO ASSISTA MILITARMENTE L’UCRAINA…