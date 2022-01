Eleonora D’Amore per https://www.fanpage.it

Sinead O’Connor ha comunicato al mondo la notizia della morte di suo figlio 17enne Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor: "Il mio bellissimo figlio, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego" ha scritto su twitter. Il ragazzo, misteriosamente scomparso nel nulla due giorni fa da Tallaght, città situata nella parte orientale dell’Irlanda, potrebbe essersi suicidato, stando alle parole della madre.

Sinead O'Connor aveva lanciato un appello sempre su Twitter per ritrovare il figlio Shane scomparso nei giorni scorsi: "Questo è un messaggio per mio figlio, Shane. Shane, non è più divertente. Mi stai spaventando a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti ad una stazione di Gardai (gli agenti del corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda, ndr). Se sei con Shane, chiama Garda per la sua sicurezza".

Un messaggio anche per Shane, per ricordargli che la sua vita era preziosa, che non farsi del male avrebbe significato tanto, sia per lui che per sua madre. Un appello andato a vuoto fino a poche ore fa, quando la notizia della morte dell'adolescente ha rotto gli equilibri dei canali social della cantante: "Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha scolpito quel bel sorriso sul tuo bel viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere. Per favore, non farti del male. Vai ai Gardai e ti portiamo in ospedale".

