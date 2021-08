“HA INIZIATO A DROGARSI DOPO UN INCIDENTE CON UNA VASCA DA BAGNO” – UN NUOVO LIBRO SU PRINCE RIVELA COME LA STAR, SIN DALL’ADOLESCENZA CONTRARIO ALL’USO DI DROGHE, ABBIA INIZIATO A ESSERE DIPENDENTE DAGLI ANTIDOLORIFICI DOPO UN INCIDENTE: VOLEVA CANTARE DENTRO UNA VASCA DA BAGNO A 3 METRI DA TERRA, MA DURANTE LE PROVE PRECIPITO' NEL VUOTO – “NON SI DROGAVA COME UNA ROCK STAR EDONISTA. FACEVA USO DI DROGHE COME TANTI AMERICANI DELLA CLASSE OPERAIA CHE HANNO BISOGNO DI PILLOLE…” - VIDEO

Dagotraduzione dal New York Post

Prince

Per il suo tour di supporto all'album "Purple Rain", Prince aveva pianificato di cantare una canzone mentre era seduto in una vasca da bagno a 3 metri da terra. Durante le prove in un'arena del Minnesota, la vasca da bagno si è rotta, facendo precipitare Prince sul pavimento.

«È caduta da 3 o 4 metri con lui dentro. Non mi sono mai mosso così velocemente in vita mia», ricorda Alan Leeds, all'epoca tour manager di Prince, nel nuovo libro "Nothing Compares 2 U: An Oral History of Prince", di Touré (Permuted Press, 24 agosto).

«Dopo di che, la schiena gli faceva male ogni giorno. Poi a Los Angeles è scivolato e si è fatto male al ginocchio. Ha preso delle medicine e ha finito il tour, ma non credo che la sua anca e la sua gamba siano mai state completamente normali dopo».

Questi incidenti, come ricordano persone vicine alla superstar, hanno segnato l'inizio di una vita di dolore per Prince, portandolo molto probabilmente alla dipendenza che lo ha ucciso. Prince è morto nel 2016 per un'overdose accidentale di fentanil, un oppioide sintetico.

Prince e Morris Day

Per coloro che lo conoscevano e lo amavano, il modo in cui è morto è stato particolarmente ironico: Prince era fortemente contrario alle droghe fin dall’adolescenza.

«Non era affatto alla moda. Prince era uno quadrato», ha detto il cugino di Prince, Pepe Willie, a proposito dell'adolescenza del musicista. «Uscivamo, ci fumavamo una canna e tornavamo di sopra, e lui diceva: 'Oohhhh, ooohhh, guardati! I tuoi occhi sono rossi! Guardati, guardati!».

Durante la sua adolescenza, Prince ha sperimentato le droghe solo una volta, sorprendendo il buon amico e futuro frontman del Time, Morris Day con una richiesta di funghi psichedelici. Il viaggio non è andato bene.

«Ho preso dei funghi e li abbiamo provati entrambi. Siamo andati in un club e ha iniziato a dare di matto», ha detto Day a Touré. «La cosa successiva che ho visto è stata lui con la testa tra le mani che continuava a ripetere: “Non farò mai più questa merda con te”»

Prince 2

Anche negli anni '80, pieni di cocaina, Prince a volte registrava in studio per oltre 24 ore. Un lavoro "alimentato" non dalla droga, ma dai dessert. «Nelle sue maratone, mangiava torte. Amava la torta, per lo più alla vaniglia con glassa al cioccolato», ha detto Susannah Melvoin, ex fidanzata e cantante di Prince.

«La facevo regolarmente per lui e questo lo faceva andare avanti. Risaliva dallo studio, prendeva un'altra fetta, tornava giù. È così che ha continuato ad andare avanti».

Ingrid Chavez e Prince

Prince non tollerava l'uso di droghe da parte dei membri della sua band, e Touré scrive che gli amici di Prince hanno affermato che ha persino rotto la relazione con la cantante Vanity perché le piaceva sballarsi.

«Se avesse visto due ragazzi in un angolo con l'aria sospetta, mi mandava a controllare», ha detto Leeds. «Aveva la paranoia di aver intorno qualcuno drogato».

Quindi è stato uno shock per tutti intorno a lui quando, intorno al periodo del fallimento commerciale dell'album del 1988 "Lovesexy", Prince ha iniziato a prendere ecstasy e allucinogeni, secondo un'ex fidanzata. «Ha iniziato a prendere allucinogeni con la sua allora fidanzata Ingrid Chavez e guardando indietro ora, per me, questa è una bandiera rossa», dice Jill Jones, una vocalist che lo ha frequentato negli anni '80.

prince 2

Le droghe hanno persino influenzato le decisioni chiave riguardanti la sua musica. Prince avrebbe dovuto pubblicare un album intitolato "The Black Album", che Touré descrive come un «disco osceno e aggressivo», ma lo ha annullato inaspettatamente.

«Aveva una brutta sensazione riguardo all'album mentre si faceva di ecstasy con l'allora fidanzata Ingrid Chavez e ha deciso di accantonarlo all'ultimo minuto», ha scritto Touré.

Mentre si dilettava con queste droghe, Prince stava anche affrontando il dolore costante causato dalle ferite del tour. Touré scrive che Prince, che non amava i medici, potrebbe essersi automedicato «già all'inizio degli anni '90».

Morris Hayes, tastierista di Prince per quasi due decenni, crede che Prince abbia avuto un periodo di riabilitazione nel 1994. Dopo aver sentito che Prince si stava drogando e credendo che stesse trattando la band in modo ancora più duro del solito - Prince era sempre un severo sorvegliante - Hayes lo affrontò nervosamente.

«Ehi amico, non intendo causare problemi», disse al suo capo, «[ma] sei stato davvero strano ultimamente. In giro si dice che stai facendo uso di droga».

prince 3

«Oh, amico. Non sto facendo niente del genere», rispose Prince, secondo Hayes. «Sto lavorando, sto facendo cose. Non è niente del genere. È fantastico».

Hayes fu sollevato fino al giorno successivo, quando Prince non si presentò per le prove. Questo era straordinariamente insolito per un uomo che non aveva altra vita che registrare musica.

Prince tornò una settimana dopo. E raccontò a Hayes che aveva trascorso l'intera settimana, per la prima volta dall'adolescenza, senza suonare la chitarra o scrivere una canzone. «Mi sono preso un po' di tempo per rilassarmi», ha detto Prince, «e apprezzo che tu sia venuto qui e abbia detto qualcosa». A Hayes, questa spiegazione sembrava incompleta.

prince 8

«Il fatto che non abbia suonato o scritto per un'intera settimana è stato davvero un grosso problema. Non ho mai visto Prince passare un giorno senza fare qualcosa di musicale, figuriamoci una settimana», dice Hayes.

«Ero tipo, 'Beh, cosa ha fatto?' Non abbiamo avuto sue notizie; nessuno nella band l'ha fatto. Non so cos'altro avrebbe potuto fare se non andare da qualche parte dove era stato sequestrato. Penso che sia andato in riabilitazione. Spero che sia andato in riabilitazione. Penso che avesse a che fare con un problema e spero che sia quello che ha fatto».

prince 7

Nei suoi ultimi anni, Prince faceva affidamento sugli oppiacei per tenere a bada il suo dolore. «Penso che la cosa che lo controllava fosse la sua dipendenza dalla droga», dice Wendy Melvoin, sorella gemella di Susannah e chitarrista della band di Prince, i Revolution.

«Il suo uso di pillole per il dolore è stato probabilmente più lungo di quanto forse alcuni di noi avrebbero potuto pensare perché, quando ha iniziato a soffrire di dolori, penso che ci abbia davvero fatto affidamento», ha aggiunto. «Penso che con il tempo la situazione sia peggiorata per lui».

prince 6

«Sento che l'intera faccenda del fentanyl era solo una via di fuga dal dolore dall'anca e gli è sfuggito di mano», ha detto Mark Brown, il bassista dei Revolution che Prince ha battezzato Brown Mark.

«[Aveva bisogno] di qualcosa per togliere quel dolore, ma poi è arrivato al punto in cui la dipendenza si è stabilizzata, ma la teneva nascosta perché la cosa per cui viveva era, 'Non lasciare mai che nessuno ti veda sudare'».

Prince è morto il 21 aprile 2016, all'età di 57 anni. Secondo Wendy Melvoin, Prince, che pesava circa 63 chili quando era sano, era sceso a circa 48 quando è morto. Jones ha notato che quando è morto, c'erano «migliaia di pillole in tutto l'edificio».

prince 5

Sebbene nulla di Prince fosse convenzionale, dal suo talento a uno stile di vita che escludeva tutto tranne fare musica, alla fine, il modo tragico in cui è morto è stata la cosa più normale di lui.

«Non si drogava come una rock star edonista», ha scritto Touré. «Faceva uso di droghe come tanti americani della classe operaia che hanno bisogno di pillole».

prince 3 prince 1 prince 4