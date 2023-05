Estratto da www.iodonna.it

sharon stone in bikini

I selfie di Sharon Stone in costume da bagno e in topless non sono certo una novità, e di solito la star raccoglie consensi e approvazione. Ma per quello in bikini postato da poco su Instagram le reazioni sono state controverse.

[…] In forma smagliante, con la pelle liscia e levigata, Sharon ha azzardato una posa di tre quarti che mostra schiena e glutei, accompagnata da «Ready for summer», ovvero: la prova costume per me è ok.

Ma il gesto a quanto pare è sovversivo per alcuni dei suoi 3,7 milioni di followers, che si scandalizzano letteralmente. «Oh per favore, ma perché?», «Hai bisogno di fare un po’ di squat», «Io amo Sharon, ma questo proprio non mi piace» sono alcuni dei commenti meno impietosi. Altrettanti, anzi di più, i fan che apprezzano il fatto che la foto in questione sia senza ritocchi, con le forme naturali non sottoposte a chirurgia, canoni, Photoshop o cliché.

sharon stone 3

Parte del merito della sua forma fisica deriva da una dieta a base di alimenti a basso indice glicemico. Quinoa, lenticchie, verdure, pesce magro e carni bianche sono sempre nel suo menù. Non a caso di recente è stata avvistata a New York nel ristorante Le Botaniste, specializzato in ricette sane super nutrienti e vini biologici.

Il fisico è asciutto ma non esageratamente magro, all’insegna di una filosofia beauty che vuole restare fedele alla propria identità. […]

