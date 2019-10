BIEBER NON CIUCCIA PIU' IL BIBERON – IL CANTANTE E HAILEY BALDWIN SI SONO SPOSATI PER LA SECONDA VOLTA IN CHIESA DAVANTI A 150 INVITATI: A UN ANNO DI DISTANZA DAL MATRIMONIO SEGRETO IN UN TRIBUNALE DI NEW YORK - DOPO LA CERIMONIA GLI OSPITI, TRA CUI KENDALL JENNER E CAMILA MORRONE, CENA IN UN RESORT SUPERLUSSO DOVE SI È ESIBITO IL RAPPER DANIEL CAESAR – E BIEBER SI E' REGALATO…(VIDEO)