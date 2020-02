“HAI TAGGATO MORANDI PERCHÉ KANYE HA LE MANI DELLA STESSA GRANDEZZA?” – FEDEZ E CHIARA FERRAGNI VANNO AL PARTY VANITY FAIR ORGANIZZATO NELLA NOTTE DEGLI OSCAR E SEMBRANO DUE BURINI IMBUCATI A UNA FESTA DI SUPER VIP – CHIEDONO AI BIG DI SCATTARSI SELFIE, MA LA FOTO CON KIM KARDASHIAN E KANYE WEST FA IMPAZZIRE I FOLLOWER: IL CANTANTE TAGGA GIANNI MORANDI E INSTAGRAM ESPLODE… - VIDEO

CHIARA FERRAGNI AL PARTY VANITY FAIR DEGLI OSCAR

Silvia Natella per "www.leggo.it"

fedez chiara ferragni kim kardashian e kanye west1

Chiara Ferragni e Fedez non potevano mancare agli Oscar 2020. La coppia glamour italiana ha presenziato al party organizzato da Vanity Fair proprio nella più importante notte dell'anno.

A Los Angeles da circa una settimana, hanno preferito il red carpet hollywoodiano alla passerella sanremese e hanno mostrato ai fan selfie e stories con alcuni tra i personaggi più influenti al mondo. E proprio una foto ha scatenato i commenti dei followers: quella con Kanye West e Kim Kardashian. E su di loro sarebbe spuntato un tag a Gianni Morandi.

gianni morandi

«Ma toglimi una curiosità, hai taggato Morandi perché Kanye ha le mani della stessa grandezza?», commenta un utente su Instagram. «Gianni Morandi ha subito un gran cambiamento», scrive un altro. «Ma Morandi quindi ha veramente le mani giganti? Ci confermi?», aggiunge lo youtuber Federico Barengo. Il dettaglio ha suscitato la curiosità di molti followers e anche un po' di ilarità.

fedez chiara ferragni billie eilish

Una svista? Probabilmente Fedez voleva rendere partecipe il collega, dal momento che Morandi è tra i vincitori degli Oscar 2020. La sua canzone, "In ginocchio da te", fa parte della colonna sonora di Parasite, la pellicola che ha vinto come miglior film e si è aggiudicata altre importanti statuette.

chiara ferragni 2

Nelle foto dei Ferragnez c'è anche Billie Eilish, che si è esibita davanti alla platea del Dolby Theatre dopo aver trionfato ai Grammy Awards. Nelle rispettive stories ci sono anche Heidy Klum e Donatella Versace.

oscars 2020 highlights parasite and bong joon ho takeover joaquin phoenix and brad pitt win their 1st ever oscar GIANNI MORANDI PARASITE parasite bong joon ho parasite bong joon ho parasite bong joon ho parasite bong joon ho GIANNI MORANDI PARASITE cast e produttori di parasite

