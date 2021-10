19 ott 2021 18:46

“HARRY E MEGHAN PENSANO SOLO AI SOLDI” – THOMAS MARKLE TORNA IN TV PER PASSARE ALLA CASSA CONTINUANDO A RANDELLARE LA FIGLIA E IL GENERO: “DOVREMMO CRESCERE UN PO' ENTRAMBI, PARLARCI, RICONCILIARCI, PER IL BENE DEI BAMBINI E PER NOI STESSI. MEGHAN NON È MAI STATA COSÌ, È CAMBIATA DOPO AVER INCONTRATO HARRY. VOLEVA CHE SMETTESSI DI PARLARE CON IL FRATELLASTRO E LA SORELLASTRA, MA IO…” - VIDEO