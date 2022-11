“HARRY È UN PO’ TROPPO INNAMORATO DI MEGHAN” – LA REGINA ELISABETTA AVEVA CAPITO TUTTO: SECONDO IL LIBRO “THE QUEEN, AN INTIMATE PORTRAIT”, SCRITTO DALL’EX DEPUTATO CONSERVATORE GYLES BRANDRETH, LA SOVRANA AVEVA CAPITO CHE L’ATTRICETTA ERA RIUSCITA A INTORTARE IL NIPOTE – MA C’È UN ALTRO DETTAGLIO CHE AIUTEREBBE A RISCRIVERE LA STORIA: ELISABETTA ERA CONTENTA DELL’UNIONE TANTO CHE AVREBBE PROPOSTO A MEGHAN DI…

Le rivelazioni sulla Regina Elisabetta e sulla Royal Family in The Queen, an Intimate Portrait, il nuovo libro dell'autore Gyles Brandreth, continuano e sono sempre più affascinanti. Roba da far impallidire persino una fiction come The Crown. Perché l’opera dell’ex deputato conservatore, scrittore e amico di lungo corso della famiglia reale, continua a essere serializzata nel Daily Mail prima della sua uscita ufficiale l’8 dicembre prossimo. E dopo le rivelazioni sul cancro di cui avrebbe sofferto la regina, le abitudini degli ultimi mesi e il suo complesso rapporto con il famigerato terzogenito Andrea, ora ci sono inediti dettagli sulle relazioni della sovrana con Meghan Markle. E di come la Queen avesse un inguaribile senso dello humour.

Innanzitutto, quando i due erano ancora fidanzati, la regina confidò a qualcuno del suo staff di temere che “Harry fosse un po’ troppo innamorato di Meghan”. Che insomma, si lasciasse trasportare eccessivamente dall’amore e dalla passione per l’ex attrice americana. Tuttavia, sottolinea Brandreth, questo fu l’unico apprezzamento un po’ sopra le righe della sovrana nei confronti della duchessa del Sussex. Anzi, Elisabetta “era davvero felice dell’ingresso in famiglia di Meghan”.

Quando la incontrò le prime volte le avrebbe detto “all’inizio può essere un po’ complicato, ma ti abituerei presto a questo nuova vita. E puoi continuare a fare l’attrice se vuoi, del resto è il tuo lavoro”. Ma la statunitense declinò, pur ringraziando la regina dell’offerta, “perché non voleva deluderla".

Non solo: nonostante le critiche sui tabloid e le accuse di opportunismo, Elisabetta fu molto felice della scelta di Harry e Meghan di chiamare la proprio secondogenita “Lilibet", come il soprannome che le aveva dato da bambina il nonno Giorgio V: “È molto bello e mi sembra proprio adeguato”, commentò la regina alla notizia. Anzi, la regina non si turbò più di tanto nemmeno dopo la fuga dei duchi ribelli, quando i due concessero un'esplosiva intervista a Oprah Winfrey in cui accusarono un imprecisato membro della famiglia reale di razzismo contro il loro primo figlio Archie. Se il principe Filippo avrebbe bollato quella apparizione in tv di Harry e Meghan come “follia pura”, la Queen si limitò a un più misurato “sciocchezze in tv”.

Insomma, la sostenibile leggerezza dell’essere Elisabetta, difatti, Brandreth racconta, tra le altre cose, come la regina avesse uno straordinario senso dello humour, anche nei momenti più tesi. Come per esempio quando, il Natale scorso, il 20enne Jaswant Singh Chail si intrufolò nella tenuta di Windsor e cercò di uccidere l’allora 95enne sovrana con una balestra. Informata dai suoi servitori, la sovrana reagì così: “Beh, questa storia ci avrebbe rovinato un po’ il Natale, no?”. Infine, secondo Brandreth, pare che Elisabetta scherzasse costantemente con il marito Filippo, fino da indossare una barba finta per spaventare il duca di Edimburgo e riderci su.

