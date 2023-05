“HARRY SI È SENTITO LIBERO PER LA PRIMA VOLTA QUANDO SI È INNAMORATO DI MEGHAN” – SE ANCORA VI CHIEDETE PERCHÉ IL DUCA E LA MOGLIETTINA HANNO SFANCULATO QUELLA GABBIA DORATA CHE È LA CORONA INGLESE, LEGGETE COSA DICE J.R. MOEHRINGER, LO SCRITTORE DIETRO IL LIBRO “THE SPARE”: “LA SECONDA VOLTA CHE HA PROVATO UN SENSO DI LIBERTÀ È QUANDO È SCAPPATO DAL REGNO UNITO. ORA SI SENTE PURE ASCOLTATO. IL MOTO DEI REALI “MAI LAMENTARSI, MAI SPIEGARE” È UNA SPECIE DI OMERTÀ CHE…”

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

meghan markle e il principe harry

[…] Cosa possa pensare il principe dell’insaziabile interesse della stampa nei suoi confronti emerge dal resoconto affidato con impeccabile tempismo al New Yorker da J.R. Moehringer, lo scrittore che con Harry ha realizzato il libro di memorie Il minore.

«Benvenuto nel mio mondo», gli rispose Harry quando Moehringer gli rivelò che con le prime fughe di notizie aveva cominciato a essere perseguitato da paparazzi e giornalisti.

La realtà, ha precisato l’autore statunitense, è che «Harry si sentì libero per la prima volta quando si innamorò di Meghan e di nuovo quando scappò con lei dal Regno Unito. Ora, per la prima volta in vita sua, si sente anche ascoltato». Se c’è chi non condivide la scelta di raccontare tutto in modo pubblico, per Harry «è un sollievo».

principe harry

«Adesso esiste anche la sua versione, non solo l’immagine che i tabloid vogliono dare su di lui». Il motto dei Windsor, «never complain, never explain» — mai lamentarsi, mai spiegare — «è una specie di omertà» che secondo Moehringer, già vincitore del premio Pulitzer, ha prolungato il dolore di Harry.

