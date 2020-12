“HEATHER PARISI? SE SI AMMALA SI ATTACCA AL TRAM” – L’INFETTIVOLOGO BURIONI FA LA CERETTA ALLA “HATER” DI HONG KONG DOPO IL DELIRIO DI NATALE SUI VACCINI: “DICE NO AL VACCINO E SI PREPARA A SUBIRE ATTACCHI? PIÙ CHE ESSERE ATTACCATA SE NON FA IL VACCINO E SI AMMALA SI ATTACCA…”

Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram. https://t.co/VexrFdj7b2 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 25, 2020

Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non passano inosservate le sue argomentazioni al vaglio dell’infettivologo Roberto Burioni che twitta: «Heather Parisi dice no al vaccino e si prepara a subire attacchi? Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram».

Chiaro, semplice, lineare la tesi di Burioni. «Io e la mia famiglia – aveva detto la Parisi – non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno 'novax' -ha proseguito- Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l'ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione»'.

