“HEZBOLLAH NON PUÒ RESTARE DA SOLO CONTRO ISRAELE” – IL PRESIDENTE IRANIANO, MASOUD PEZESHKIAN, CHIARISCE CHE IL LIBANO NON È GAZA E CHE TEHERAN SARÀ AL FIANCO DELLE MILIZIE ISLAMISTE CHE HA FORAGGIATO E FINANZIATO PER ANNI: “NON POSSONO FARCELA DA SOLI CONTRO UN PAESE DIFESO E RIFORNITO DA EUROPA E STATI UNITI D’AMERICA” – NONOSTANTE IL MAXI-ATTACCO ISRAELIANO DI IERI, IL “PARTITO DI DIO” CONTINUA A LANCIARE MISSILI VERSO LO STATO EBRAICO: QUESTA MATTINA I RAZZI PARTITI DAL LIBANO SONO STATI PIÙ DI 100…

IDF,'OLTRE 100 RAZZI DAL LIBANO VERSO IL NORD D'ISRAELE'

(ANSA) - Questa mattina Hezbollah ha lanciato oltre 100 razzi verso il nord di Israele. Un'ora fa, altri 10 missili sono stati diretti dal Libano verso la regione della Galilea colpendo aree aperte. Lo riferisce Idf.

PRESIDENTE IRAN,HEZBOLLAH NON PUÒ STAR SOLO CONTRO ISRAELE

(ANSA-AFP) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto in un'intervista alla Cnn che Hezbollah "non può restare da solo" contro Israele. "Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un'altra Gaza", ha aggiunto mentre si trova a New York per l'assemblea generale dell'Onu.

LA CATENA DI COMANDO DI HEZBOLLAH DECIMATA DA ISRAELE

"Hezbollah non può farcela da solo - ha affermato il presidente dell'Iran Hezbollah non può resistere da solo contro un paese che viene difeso, sostenuto e rifornito da paesi occidentali, paesi europei e Stati Uniti d'America". Lo riporta il Times of Israel. Pezeshkian ha avvertito che gli eventi potrebbero sfociare in un conflitto regionale, che "potrebbe essere pericoloso per il futuro del mondo e del pianeta Terra stesso, quindi dobbiamo impedire che Israele continui ad commettere atti criminali"

IDF,'COLPITI RAMPE DI LANCIO ED EDIFICI MILITARI NEL SUD LIBANO'

attacchi israeliani in libano 1

(ANSA) - Questa mattina aerei da combattimento israeliani hanno attaccato obiettivi terroristici di Hezbollah nel sud del Libano. Sono stati colpiti lanciatori di razzi, edifici utilizzati dal gruppo terroristico e case dove erano immagazzinate armi. Lo riferisce l'Idf, aggiungendo che sono stati lanciati 10 razzi dal Libano verso la Bassa Galilea, facendo scattare le sirene in diverse città.

