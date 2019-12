“HO UN AMICO COSÌ PIGRO, MA COSÌ PIGRO CHE HA SPOSATO UNA DONNA INCINTA” (GINO BRAMIERI) – ARRIVA LA RACCOLTA DEFINITIVA DELLE “FORMICHE” DI GINO & MICHELE CON “IL FORMICHETTI 2020, IL DIZIONARIO DELLE BATTUTE PIÙ DIVERTENTI DAL MITICO DUO DELLA “SMEMORANDA” - ECCONE ALCUNE TRA LE MIGLIORI

È in libreria per Baldini+Castoldi "Il Formichetti 2020", il dizionario delle Formiche dal 1990 a oggi. Pubblichiamo alcune delle battute più divertenti raccolte da Gino&Michele.

I test d' intelligenza cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti: messo davanti a un cubo di Rubik impiegò solo dieci secondi a inghiottirlo. (Gino & Michele)

Era così ignorante che credeva che la Cedrata fosse un' opera minore del Tassoni. (Enzo Biagi)

Io ho un amico così pigro, così pigro, ma così pigro che ha sposato una donna incinta. (Gino Bramieri)

Cara, dolce, buona Fatina - esordì l' omino - sono povero in canna, non posseggo più nulla, il mio campicello mi è stato tolto, non so più come sfamare i miei figli: piangono e mi chiedono cibo!

Quando vedo le loro lacrimucce mi viene un nodo alla gola che mi rende disperato Allora la Fatina sorrise con infinita dolcezza e con una vocina incantevole, flebile flebile sussurrò nella sua infinita dolcezza: "E chi se ne frega!". (Paolo Panelli)

Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico la domenica! (Woody Allen)

Che Paese l' Italia: mi sono distratto un attimo e non è successo niente. (Pericoli & Pirella)

Malaparte è così egocentrico che se va a un matrimonio vorrebbe essere la sposa, a un funerale il morto. (Leo Longanesi)

Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. (Bertolt Brecht)

Io credo che un artista non si debba mai prostituire se non per denaro. (Beppe Grillo)

Gli anni sembravano non aver avuto alcun effetto su di lei. Era rimasta la solita stronza che conoscevo. (Daniele Luttazzi)

Io e il mio psichiatra abbiamo deciso che non appena sarò pronto prenderò la mia macchina e mi getterò dal ponte di Verrazzano. (Neil Simon)

Il coraggio non mi manca. È la paura che mi frega. (Antonio Albanese)

Tra i 7 e 12 anni ho fatto sesso continuamente, in qualsiasi condizione meteorologica, sotto qualsiasi regime, sempre da solo. Con soddisfazione reciproca, mia e mia. (Paolo Rossi)

Andrei all' inaugurazione di qualsiasi cosa. Anche di una toilette. (Andy Warhol)

Massimo D' Alema mi piace per quella vaga aria da "ma vattela a pià 'n der culo!". (Sabrina Ferilli)

Tendo a considerare molto intelligente chi mi dà ragione. (Massimo D' Alema)

Se lei vi ha detto: "Toglimiti da davanti, inutile ammasso di guano", forse non è il caso di impegnarsi con quel mutuo prima casa. (Antonello Dose - Marco Presta)

Non voglio che attori e attrici capiscano le mie opere. Non è necessario. Se solo loro si limitano a fare i suoni richiesti, posso garantire il risultato. (George Bernard Shaw)

La grandezza politica di Berlusconi sta nella sua capacità di anticipare: lui dice le cose almeno due anni prima che i fatti le smentiscano. (Gino & Michele)

I ricchi non conoscono una delle più grandi emozioni dell' intera vita, ossia quella che consiste nel pagare l' ultima rata. (Anonimo)

Grazie a Dio, Gesù era figlio unico. Pensateci, chi avrebbe voluto essere Jerry, il fratello di Gesù? (Robin Williams)

Quando parli lasci il segno, quando ridi lasci il segno, con lo sguardo lasci il segno. Caro il mio Zorro, hai rotto i coglioni! (Flavio Oreglio)

Una volta la mia ragazza mi ha sorpreso mentre, sotto la doccia, mi stavo masturbando. "Non ti vergogni?" mi ha detto. E io: "Perché? Adesso uno non è più neanche libero di lavarsi l' uccello alla velocità che vuole?". (Citata da Mister Forest "Michele Foresta")

C' è una cosa per cui romperei con la mia ragazza. È se lei mi sorprendesse con un' altra donna. Quello proprio non lo sopporterei. (Steve Martin)

Astrochiromante diplomata con corso di formazione della Regione Campania predice futuro o effettua pulizie delle scale e finestroni dei palazzi a prezzi interessanti. (Annuncio apparso su un quotidiano napoletano)

Quando una donna nella corsa della vita vi bussa alle spalle non è perché è rimasta indietro, è perché vi ha doppiato. (Gepi)

Supposta di saggezza: qual è stato il primo piatto che Eva ha preparato per Adamo? La mela! Vedi che già allora non aveva voglia di lavorare? (Omen "Raul Cremona")

Quando ero piccolo tutte le domeniche i miei genitori mi portavano dai nonni. Poi, alla sera, mi venivano a prendere. Sì, però io mi annoiavo a stare tutto il giorno al cimitero. (Natalino Balasso)

Ho visto Oriana Fallaci. Era a spasso con un dobermann, aveva dei denti lunghi così, la bava alla bocca e ringhiava. Allora ho fatto un passo indietro, spaventato. Il dobermann mi fa: "Tranquillo. Ha la museruola". (Enrico Bertolino)

Gli uomini non si lavano mai; se gli dici: "Amore, ma non te la fai la doccia?". "No, tanto domani vado in piscina", oppure: "No, io mi lavo a pezzi". "Ecco, giusto per sapermi regolare, oggi che pezzo hai scelto?" (Teresa Mannino)

Se fossi cane, bao. Se fossi gatto, miao. Se fossi tardi, ciao. (Brunello Robertetti "Corrado Guzzanti")

