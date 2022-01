“HO AMMAZZATO PURE I BAMBINI. MA LORO CHE C’ENTRAVANO?” – L’ULTIMA TELEFONATA ALLA MOGLIE DI ANGELO TARDINO, L’UOMO CHE A LICATA HA UCCISO IL FRATELLO, LA COGNATA E I NIPOTI PER UN PEZZO DI TERRA: “HA AVUTO UN MOMENTO DI LUCIDITÀ DOPO LA FOLLIA. GLI HO DETTO: "TORNA A CASA, POSA LE PISTOLE, IO TI PERDONO". ERA UN MODO PER PRENDERE TEMPO E INTANTO AVVERTIRE I CARABINIERI. MA LUI…”

Estratto dell'articolo di Salvo Palazzolo per "la Repubblica"

angelo tardino 1

«Dopo tutto quell'orrore, mi ha telefonato. "Li ho uccisi - ha detto in lacrime - pure i bambini. Ma loro che c'entravano? Ti prego perdonami, la mia vita è finita"». Mariella Cammilleri è la moglie di Angelo Tardino, l'uomo che lunedì mattina ha ucciso il fratello, la cognata e i loro due figli. Scuote la testa, si sistema i capelli, piange. «In quel momento, al telefono, ha avuto un momento di lucidità dopo la follia. Gli ho detto: "Torna a casa, posa le pistole, io ti perdono". Era un modo per prendere tempo e intanto avvertire le forze dell'ordine. Ma ha chiuso la conversazione».

Lei cosa ha fatto?

«Tremavo, piangevo, non riuscivo a credere che le liti continue tra i fratelli fossero arrivate fino a questo punto. Ho chiamato subito i carabinieri. E mi sono precipitata in caserma. Loro avevano già chiamato Angelo e lo stavano convincendo a consegnarsi. Io sentivo tutto in viva voce, era disperato. Una conversazione interminabile. Mio marito era deciso, diceva che voleva farla finita.

E, intanto, andava in giro per Licata con quelle armi. A un certo punto ha chiuso». In quel momento, i carabinieri erano riusciti a individuarlo. E lui si è sparato.

«Una tragedia inimmaginabile. E, ora, ho paura per quello che potrebbe accadere. Ho paura per i miei figli. Siamo andati via dalla palazzina dei Tardino, dove abita mio suocero. Siamo andati lontano. E ogni tanto i carabinieri passano a controllare».

(…)

Dov' è nato tanto odio nei confronti del fratello?

«Lui aveva invidia verso Diego, da sempre. C'erano delle cose vecchie che non aveva mai dimenticato». Che cosa? «Per esempio, lui voleva l'appartamento del secondo piano. Invece, suo padre gli ha dato quello del terzo. E poi tante altre piccole cose. È arrivato al punto che l'ha odiato suo fratello».

(…)

