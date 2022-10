26 ott 2022 18:00

“HO ASSUNTO COCAINA OGNI GIORNO PER DUE ANNI” - JAMES STUNT, EX MARITO DI PETRA ECCLESTONE, FRIGNA DAVANTI AI GIUDICI DOPO ESSERE FINITO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI CON L’ACCUSA DI AVER RICICLATO 266 MILIONI DI STERLINE – IL 40ENNE RESPINGE OGNI ACCUSA E SPERA DI IMPIETOSIRE LA GIURIA: “LE DROGHE MI HANNO AIUTATO IN VARI MOMENTI, INCLUSO IL DIVORZIO E LA MORTE DI MIO FRATELLO LEE NEL 2016. UNA VOLTA HO AVUTO UN ATTACCO DI PANICO AL GRAN PREMIO DI MONZA. NON SAPEVO COSA MI STESSE SUCCEDENDO E…”