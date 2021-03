“HO AVUTO IL COVID E NON ME NE SONO ACCORTO” – VITTORIO SGARBI A “LA ZANZARA” RIVELA DI AVER CONTRATTO IL VIRUS E PARLA DELL’INTERVENTO ALLA PROSTATA AL QUALE SI SOTTOPORRÀ A BREVE: “C’È UN INGROSSAMENTO. NON HO AVUTO METASTASI DI NESSUN TIPO E LA COSA È CIRCOSCRITTA. CERCHIAMO DI SALVARE L’EREZIONE. L’UNICA LIMITAZIONE ALLA LIBERTÀ È CHE DA QUALCHE ANNO CAGO SETTE, OTTO VOLTE AL GIORNO…”

Da "La Zanzara"

sgarbi

“Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul cazzo. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito.

Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie”. Così Vittorio Sgarbi in una diretta su Internet, e parlando poi a La Zanzara su Radio 24 conferma la notizia: “Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo”.

vittorio sgarbi

Potresti aver infettato un sacco di gente: “Oppure il contrario, effettivamente in quel periodo hanno avuto il Covid il mio vecchio autista, la mia assistente, il vicesindaco di Sutri lo ha avuto prima di me, ed è stato un mese e mezzo fuori gioco. La morte di Gastel mi ha fatto ripensare alcune cose, ero convinto della sua non letalità. In realtà ci sono due Covid, uno che ti prende e non si vede, un altro che ti prende di traverso”. Ma è vero che hai un cancro alle palle?: “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere.

sgarbi

C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito”. Bisogna asportare un po' di prostata?: “Sì, credo di sì. Alla mia età accade. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare. L’unica cosa che ho da qualche anno è che cago sette, otto volte al giorno. E non ho mai trovato il modo di mitigare questa cosa, il che va bene perché ti liberi dalla merda. Ma è l’unica condizione di limitazione alla mia libertà assoluta”

sgarbi vittorio sgarbi trascinato fuori dall aula 4 sgarbi VITTORIO SGARBI DORME DURANTE L INTERVENTO DI CONTE ALLA CAMERA SUL DPCM DEL 18 OTTOBRE sgarbi VITTORIO SGARBI vittorio sgarbi visita il bal tic tac foto di bacco (3) VITTORIO SGARBI BY EDOARDOBARALDI vittorio sgarbi 1 vittorio sgarbi