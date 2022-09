“HO BISOGNO DI DARE LA PRIORITÀ ALLA MIA SALUTE” – JUSTIN BIEBER ANNUNCIA SU INSTAGRAM LO STOP AL SUO JUSTICE WORLD TOUR – IL CANTANTE E’ AFFETTO DALLA SINDROME DI RAMSAY, UNA PATOLOGIA NEUROLOGICA CHE POTREBBE PORTARE A DANNI PERMANENTI AI NERVI E ALL'UDITO – “LO SCORSO WEEKEND MI SONO ESIBITO A RIO E DOPO ESSERE SCESO DAL PALCO, SONO STATO SOPRAFFATTO DALLA...” - VIDEO

Chiara Beretta da www.vanityfair.it

annuncio stop justin bieber

Le sue condizioni di salute non gli consentono di proseguire: Justin Bieber mette in pausa il Justice World Tour. «Ho bisogno di dare la priorità alla mia salute adesso», ha scritto il cantante su Instagram il 7 settembre. «Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e riprendermi».

justin bieber

La malattia con cui Bieber sta combattendo già da alcuni mesi è la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica che può svilupparsi in conseguenza all'infezione da virus Herpes Zoster. Il virus può avere effetti gravi: oltre a paralizzare i nervi della faccia e a causare vesciche sull’orecchio esterno e interno e vicino al naso e alla bocca, può portare alla perdita dell'udito. Le conseguenze possono, in rari casi, diventare permanenti.

concerto justin bieber a rio 1

Il cantante aveva raccontato per la prima volta ai fan della malattia a inizio giugno, mostrando in un video la paralisi che gli bloccava metà volto rendendogli difficile mangiare, sorridere e, ovviamente, cantare. Per questo motivo alcune date statunitensi del Justice Tour erano state annullate.

concerto justin bieber a rio 2

Dopo un periodo di riposo e un doveroso confronto con medici, familiari e collaboratori, però, Bieber aveva deciso di riprendere la tournée estiva in Europa. Il fatto aveva lasciato supporre che le sue condizioni di salute fossero notevolmente migliorate, ma in realtà il cantante ha confessato che gli ultimi live gli sono costati molta fatica.

concerto justin bieber a rio 3

«Lo scorso weekend mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto quello che ho. Dopo essere sceso dal palco, sono stato sopraffatto dalla spossatezza e ho capito che ho bisogno di dare la priorità alla mia salute adesso». Da qui la decisione di prendersi una pausa dal tour, che dovrebbe prevedere ancora altri 70 concerti dal vivo da qui fino a marzo 2023 tra Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

justin bieber 1 justin bieber hailey baldwin 1