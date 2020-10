9 ott 2020 12:24

“HO BISOGNO DI LAVORARE PER MANTENERE I MIEI FIGLI” – LO SFOGO DI SANDRA MILO CHE A 87 ANNI CONFESSA DI NON POTERSI GODERE LA VECCHIAIA: “AZZURRA E CIRO SONO DISOCCUPATI. LUI HA ANCHE UN BAMBINO, IL MIO NIPOTINO FLAVIO, DI 7 ANNI, E ANCHE MIA NUORA VANESSA È SENZA LAVORO. DEVO LAVORARE PER AIUTARE LORO. SE DEVO FARE UNA COSA NON STO LÌ A RIFLETTERE PIÙ DI TANTO: È IL PENSIERO CHE MI AFFATICA…”