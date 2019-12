“HO CANCELLATO I TATUAGGI DI HITLER E MUSSOLINI” - LA “RIVERGINATION” DI MASSIMILIANO MINNOCCI ALIAS “IL BRASILIANO” A “LA ZANZARA”: “IO NEOFASCISTA? NON MI È MAI FREGATO UN CAZZO" – "IL SESSO? HO UN CAZZO CHE SEMBRA UNA BANANA. LA FIGA DEVE PROFUMARE DI ALBICOCCA” - “CON VAURO CI SENTIAMO SPESSO, FRA QUALCHE GIORNO ANDIAMO INSIEME A REBIBBIA. AI LADRI JE SPARO, E DOPO FACCIO SPARÌ ER CADAVERE” – VIEDO

Da “la Zanzara - Radio24”

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 14

Ma i tatuaggi con Hitler e Mussolini li hai ancora?: “No. Tutti cancellati”. A La Zanzara su Radio 24 Massimiliano Minnocci, alias Il Brasiliano, ex ultrà della Roma ed estremista recentemente protagonista di un violento scontro in tv con Vauro Senesi durante Dritto e Rovescio su Rete 4, si spoglia e mostra a che punto è la sua “rieducazione” dal mondo della delinquenza e dell’estremismo: “Guardate, mi sono tolto Hitler e pure Mussolini. Zio Adolfo nun ce sta più. Al suo posto ho messo una Madonna incoronata”.

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 9

Ma c’è ancora, sulla coscia la scritta “Guardie Infami”, non va bene dice Cruciani: “Eh lo so, mò fra un po’ tolgo pure questa”. “Qui invece – prosegue – ce stava Mussolini e adesso c’è un teschio. Non c’è più Adolfo, non c’è più Benito, non c’è più nulla”. Dunque basta neofascismo?: “Chi mi diceva che ero un neo fascista dico che non me ne fregava un cazzo. Siccome volevo che tutti gli altri mi attaccassero per poi picchiarli, io mi sono tatuato il peggio che ci poteva stare. Ma a me non mi è mai fregato un cazzo, non so nulla di queste cose”. Come va con Vauro adesso?: “Ci sentiamo spesso, posso dire che siamo diventati amici. Il 15 dicembre andiamo a Rebibbia insieme, per un incontro con i detenuti”.

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 15

Ecco, tu ai pedofili cosa faresti?: “Ai pedofili je sparamo. Se mi violentano un parente, gli sparo, sinnò je menamo e basta, così, per strada. Il pedofilo è una cosa a parte. Quando li arrestano, non mettono neppure le iniziali sul giornale a differenza di quei bravi ragazzi che fanno le rapine, che gli mettono nome e cognome e dove abitano.

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 8

Le rapine? Ci sono quelli che lo fanno per fame. I pedofili andrebbero messi con nome e cognome e nei comuni quando ti arrestano, tu devi stare nel braccio dei comuni. Così ti fanno un bucio del culo così, come tu hai fatto ai bambini”. La rieducazione è ancora lunga, dice Parenzo. Poi parla di sesso: “Ho un pisello da 21 centimetri, amico mio. Ce l’ho pure storto, se l’avevo dritto, ce ne avevo 25. Ho un cazzo che sembra una banana”.

rissa sfiorata tra vauro e massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1

Ma a te piace il pelo?: “No, no, io voglio solo patate lisce. Ti si incastrano in mezzo ai denti i peli. Il pelo non lo sopporto, la figa deve profumare di albicocca, sai queste patate che profumano di albicocca, mmmm…”. E sulla legittima difesa, quale è la legge del Brasiliano: “Rapine? Io ho aperto un negozio di tatuaggi, e se entra uno e vuole rapinare a me me fa una pippa. Prima di tutto non puoi entrare, perché il negozio è del Brasiliano. Ma se entra un pazzo e vole mori’, io te sparo in petto finchè non mori. E poi lo famo seppelli’. Tocca pure far sparire il cadavere, sennò tocca paga’…

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 11

massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1

Dunque quel gioielliere ha fatto bene? Ha fatto molto bene, però doveva far sparire tutti. Questo non ha fatto sparire un cazzo”. La rieducazione è ancora lunga, dice Parenzo. Andresti a visitare un museo? Ci sono opere che valgono milioni di euro: “E annamoseli a fa’ sti quadri. Ne conosco due che fanno solo i quadri dentro ai musei. Ve lo giuro su Dio. Sono due mostri. Sono specializzati in quadri. Conosco tutti, rapinatori, de tutto, di banche, di poste, portavalori. Se ho bisogno di ammazzare qualcuno c’avemo tutto. Per gambizza’, per fa’ spari’, tutto. E’ una vita che li conosco, è tutta la vita”. Parenzo: “La rieducazione è ancora lunga”. Poi si mette a cantare Bella Ciao avvolto da una bandiera comunista, “così mio padre è contento,a nche se negli ultimi tempi l’ho fatto spostare a destra e ora vota Salvini”: “Sabato potrei andare alla manifestazione delle Sardine a Roma. Che me frega, magari c’è da fà casino” …..

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 13 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 6 massimiliano minnocci detto er brasiliano 14 massimiliano minnocci detto er brasiliano 2 massimiliano minnocci detto er brasiliano 12 massimiliano minnocci detto er brasiliano 3 massimiliano minnocci detto er brasiliano 13 massimiliano minnocci detto er brasiliano 11 massimiliano minnocci detto er brasiliano 10 massimiliano minnocci detto er brasiliano 8 massimiliano minnocci detto er brasiliano 9 massimiliano minnocci detto er brasiliano 4 massimiliano minnocci detto er brasiliano 5 massimiliano minnocci detto er brasiliano 7 massimiliano minnocci detto er brasiliano 6 massimiliano minnocci detto er brasiliano 1 massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 7 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 4 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 5 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 1 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 12 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 3 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 2 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 10