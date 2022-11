6 nov 2022 19:30

“HO IL CANCRO ALLA PROSTATA” – NON C’ERA ANDY TAYLOR ALLA CERIMONIA DI INSERIMENTO NELLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME DEI DURAN DURAN A LOS ANGELES: SIMON LE BON HA LETTO UNA LETTERA APERTA DEL CHITARRISTA IN CUI RACCONTA DI AVER RICEVUTO DAI MEDICI UNA DIAGNOSI DI CANCRO ALLA PROSTATA METASTATICO IN STADIO 4 – “MOLTE FAMIGLIE HANNO SPERIMENTATO QUESTA MALATTIA. NON C’È CURA E…” - VIDEO