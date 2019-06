“HO DATO 10MILA EURO A PALAMARA” – IL GIORNALISTA CARLO VULPIO SI TOGLIE UN MACIGNO DALLA SCARPA: “SONO I SOLDI CHE IL GIUDICE MONOCRATICO DI BARI HA DECISO CHE IO PAGASSI A PALAMARA COME RISARCIMENTO PER AVERLO “DIFFAMATO”, SENZA ASPETTARE IL GIUDIZIO DELLA CORTE D’APPELLO. ADESSO TUTTI SI CHIEDONO PERCHÉ COSSIGA SI SCAGLIÒ CONTRO DI LUI, E CASCA DAL PERO ANCHE VIOLANTE...” – INTANTO IL MAGISTRATO INDAGATO SI È AUTOSOSPESO DALL’ANM – VIDEO

LUCA PALAMARA SI AUTOSOSPENDE DALL’ANM

CARLO VULPIO

(ANSA) - "Sono certo di chiarire i fatti che mi vengono contestati. Il mio intendimento ora è quello di recuperare la dignità e l'onore e di concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo di fronte a tali infamanti accuse. Per tali ragioni mi assumo la responsabilità di auto sospendermi dal mio ruolo di associato con effetto immediato". Lo scrive il pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia, al presidente dell'Anm Pasquale Galasso.

HO DATO 10MILA EURO A PALAMARA

Dalla pagina Facebook di Carlo Vulpio

LUCA PALAMARA

Ho dato 10 mila euro a Palamara

Gli altri non so, ma io sì, ho dato soldi veri a Luca Palamara. Diecimila euro. Non so se la Guardia di Finanza li ha trovati durante le perquisizioni, ma dovrebbero esserci 10 mila euro con una fascetta sulla quale c’è il mio nome e cognome “Carlo Vulpio”.

CARLO VULPIO

Sono i soldi che il giudice monocratico di Bari, Luna Calzolaro, con sentenza del 3 febbraio 2016 ha deciso che io pagassi a Palamara - subito, con una provvisionale - come risarcimento per averlo “diffamato”. E senza aspettare il giudizio della Corte di Appello, alla quale mi sono ovviamente rivolto per continuare a sostenere che non ho diffamato Palamara e che il primo giudice ha compresso il mio diritto di difesa decidendo all’ultimo momento di non ascoltare il testimone chiave della vicenda. Ma intanto, ho dovuto dare a Palamara 10 mila euro.

Palamara Cossiga

Adesso tutti si chiedono perché il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, si scagliò contro Palamara (https://www.youtube.com/watch?v=IkXVc6nIL_8). E adesso (adesso!) casca giù dal pero anche l'ex presidente della Camera, Luciano Violante, e viene a dirci che per il Csm invece delle elezioni bulgare sarebbe meglio procedere per sorteggio. Ciao Violante, buonaseraaa...

luca palamara 8 luca palamara 7 luca palamara 6