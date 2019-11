“HO DOVUTO CHIEDERE SCUSA A DIO” – AL BANO TORNA A PARLARE DELLA SCOMPARSA DELLA FIGLIA YLENIA AVVENUTA 25 ANNI FA: “TI CHIEDI PERCHÉ PROPRIO A ME CHE SONO UN CREDENTE, CHE SONO UN CRISTIANO? POI MI SONO RESO CONTO CHE STAVO MALE DUE VOLTE: LA PRIMA PERCHÉ MI SENTIVO CONTRO IL SIGNORE, L’ALTRA PERCHÉ AVEVO PERSO MIA FIGLIA. CIÒ CHE MI HA SALVATO DAL BUIO È…”

Da "www.liberoquotidiano.it"

ylenia carrisi

Ylenia Carrisi è scomparsa da 25 anni, ma i genitori non si vogliono ancora rassegnare. L'ultimo a parlare è stato Al Bano Carrisi, che racconta il suo strazio in un'intervista esclusiva pubblicata su Oggi.

Il cantante di Cellino San Marco spiega: "Quando perdi una figlia in quella maniera, anzi in qualunque altra maniera succeda, ti chiedi perché proprio a me che sono un credente, che sono un cristiano?. In quei momenti di pazzia mentale non puoi evitare quei pensieri perché sono loro che ti aggrediscono", spiega Al Bano.

al bano ylenia romina

E ancora: "Poi, improvvisamente, mi sono reso conto che stavo male due volte: la prima perché mi sentivo contro Dio, l’altra perché avevo perso mia figlia. Ancora quando ne parlo c’è qualcosa dentro di me che va in subbuglio.

al bano romina power ylenia carrisi

La cosa bella - rimarca - è quando ho chiesto scusa al Signore, quando ho chiesto scusa a Dio per questa mia reazione. Ho passato veramente un periodo nero. Poi proprio la fede, insieme alla musica, mi ha salvato da questo buio profondo", conclude un commosso Al Bano Carrisi.

AL BANO E YLENIA CARRISI YLENIA CARRISI LA FAMIGLIA CARRISI CON YLENIA AL BANO ROMINA YARI E YLENIA CARRISI ROMINA POWER E YLENIA CARRISI ylenia carrisi romina power 4 ylenia carrisi romina power 5 ylenia carrisi romina power 1 romina power ylenia carrisi romina carrisi power e ylenia ylenia carrisi romina power 3 ylenia carrisi romina power 2 YLENIA CARRISI AL BANO KEITH HUNTER JESPERSON