"HO FATTO UN PROGRAMMA IN CUI HO PERSO 26 CHILI. NE HO RIPRESI 29 IN UN MESE" – ANDREA CERIOLI, EX TRONISTA DI "UOMINI E DONNE" ED EX NAUFRAGO ALL'"ISOLA DEI FAMOSI", RIVELA COSA LO HA PORTATO SUL LETTINO DEL CHIRURGO PER SOTTOPORSI A UNA "MINI LIPOSUZIONE": "HO DELL'ADIPE LOCALIZZATO CHE A ME DÀ FASTIDIO. IL MIO È UNA SORTA DI DISAGIO, NON MI METTO VOLENTIERI IN COSTUME" – DURANTE "L'ISOLA" CERIOLI ERA DIVENTATO IL BERSAGLIO PREFERITO DEI BODY-SCEMI E LUI NON È PIÙ RIUSCITO A FARE PACE CON IL SUO CORPO…

Estratto dell'articolo di Emanuele Corbo per www.ilfattoquotidiano.it

andrea cerioli 8

Mini liposuzione per Andrea Cerioli, che non vedeva l’ora di liberarsi di quel po’ di grasso localizzato che non gli permetteva di sentirsi a proprio agio col proprio corpo. Sui social l’ex tronista di Uomini e Donne, divenuto papà all’inizio di quest’anno, ha documentato l’incontro con Giorgio D’Angelo, il chirurgo plastico a cui ha deciso di rivolgersi proprio per questo motivo.

Già nel 2021, quando aveva preso parte a L’isola dei famosi, l’influencer aveva manifestato un certo disagio nel mostrarsi in costume, ed era stato oggetto di bodyshaming in rete.

andrea cerioli 9

[…] Cerioli fa sapere: “Ho fatto un programma anni fa (L’isola, appunto, ndr) in cui ho perso 26 chili in tre mesi, ne ho ripresi 29 in un mese. Non sono riuscito ad allenarmi, uno perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina… Non ho fatto in tempo a fare un percorso. Ho dell’adipe localizzato che a me dà fastidio”.

[…] Il mio è una sorta di disagio, non mi metto volentieri in costume… Vorrei dei fianchi naturali, tipo Brad Pitt in Fight Club… Una roba sobria… No, non è vero dai!”. L’intervento è andato bene, e come riporta Today.it l’ex tronista si è mostrato su Instagram con una nuova forma fisica che ha esibito con soddisfazione.

