Quasi 100 film in 40 anni di carriera. Ma solo 4 li reputa «buoni». Dopo un’affermazione come questa – che volutamente on approfondisce – siamo più che curiosi di leggere il libro che Tom Hanks sta scrivendo. Visto che parla di come si fanno i film. No, non è uno scherzo. Ma l’ultima svolta di carriera di uno degli attori più bravi e amati di Hollywood. The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece è ufficialmente un romanzo. Ma suona tanto come una sorta di autobiografia…

La finta autobiografia di una star del cinema

«Ogni personaggio del libro fa qualcosa che ho vissuto mentre giravo un film, oltre a scoprire una filosofia di vita o imparato una lezione importante. Anche i momenti più pazzi sono una specie di acrobazia che ho fatto o un errore a cui sono sopravvissuto», spiega infatti il premio Oscar per Philadelphia e Forrest Gump a People.

La trama del romanzo di Tom Hanks

Ma di cosa parla The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece? Che tradotto, più o meno, suona come: La realizzazione di un altro importante film capolavoro. La prima fatica letteraria di Tom Hanks è ambientata nel mondo del cinema. E racconta la realizzazione di un «film d’azione colossale sui supereroi, costellato di stelle, dal budget multimilionario e dell’umile fumetto che lo ha ispirato», si legge nella sinossi ufficiale da comunicato stampa.

La storia di un supereroe: dalla vita al fumetto fino al film

In realtà, è una saga che si dipana per diversi decenni e mostra quanto sia cambiata la cultura americana dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Una parte è ambientata nel 1947, con un soldato che torna a casa dalla guerra e lascia un’impressione indelebile sul suo talentuoso nipote di 5 anni. Quel ragazzo cresce – siamo negli anni 70 – e si mette a disegnare fumetti, trasformando l’adorato zio in uno dei personaggi.

Arriviamo ai giorni nostri. Quando un regista decide di trasformare quel fumetto in un film di supereroi ad alto budget. I personaggi del libro includono un attore maschio «estremamente difficile» e una «meravigliosa» attrice protagonista. Oltre a un regista, al produttore, all’assistente di produzione «eccentrico». E a membri della troupe, uno più bizzaro dell’altro.

Quali sono i 4 film buoni di Tom Hanks?

Bisognerà aspettare il 23 maggio 2023 per aver in mano il libro. E chissà se riconosceremo alcuni dei personaggi tra le vere persone conosciute da Tom Hanks in 40 anni di carriera. «Nessuno sa come viene fatto un film, anche se tutti pensano di sì», spiega l’attore. Che ha appena vestito i panni di Geppetto nel Pinocchio firmato da Robert Zemeckis. «Ho fatto un sacco di film (e quattro di loro sono abbastanza buoni, credo) e sono ancora stupito di come i film si creino. Da un’idea tremolante all’immagine tremolante sullo schermo, l’intero processo è un miracolo».

Ma non chiedete a Tom Hanks quali sono i 4 film «abbastanza buoni, credo». Non risponderà mai. Anzi, cambia argomento. Quali potrebbero essere, quindi? Se diamo per scontati i due che gli hanno fatto vincere l’Oscar, ne rimangono tantissimi tra cui scegliere. Che ci sia in questa brevissima lista Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg? O The Post, sempre di Spileberg? Magari lui pensa a Toy Story. O a Il miglio verde di Frank Darabont. E non possiamo non citare Apollo 13 di Ron Howard. Di sicuro non avrà pensato a Insonnia d’amore di Nora Ephron. O no? Insomma, c’è da uscirne pazzi.

