18 dic 2021 16:29

“HO GIÀ FATTO TROPPA GALERA” – LE PAROLE DI GRAZIANO MESINA ALLE SUE LEGALI: “PERCHÉ MI SONO SOTTRATTO AL CARCERE IL 2 LUGLIO 2020? OLTRE 45 ANNI HO GIÀ FATTO, L’IDEA DI TORNARE LÌ DENTRO PER MORIRCI MI SPAVENTAVA” – LE AVVOCATE DEL BANDITO: “LO ABBIAMO TROVATO DIMAGRITO E PSICOLOGICAMENTE PROVATO MA CURATO NELL’ASPETTO E COMBATTIVO, COME SEMPRE. QUEST'ULTIMO ANNO PER LUI È STATO DURISSIMO. GLI AFFETTI PIÙ CARI SONO MORTI DI COVID E HA AVUTO PROBLEMI DI SALUTE, COME...”