“HO GRIDATO AIUTO MA NON C'ERA NESSUNO” – L’INCREDIBILE STORIA DI LISALA FOLAU, 57ENNE DI TONGA CHE È STATO TRASPORTATO DALLO TSUNAMI PER UNA DISTANZA DI QUASI 8 CHILOMETRI, GALLEGGIANDO TRA LE ONDE PER 28 ORE: "PENSAVO A MIA NIPOTE CHE ERA STATA SPAZZATA VIA, MENTRE IO ERO RIUSCITO A SOPRAVVIVERE" - NON È ANCORA CHIARO QUANTI MORTI LA CATASTROFE ABBIA CAUSATO: LE COMUNICAZIONI RIMANGONO DIFFICILI PERCHÉ RIPARARE L'UNICO CAVO A FIBRE OTTICHE CHE UNISCE L'ARCIPELAGO AL RESTO DEL MONDO RICHIEDERÀ VARIE SETTIMANE…