“HO GUARDATO PORNO LA PRIMA VOLTA A 11 ANNI, QUANDO HO AVUTO IL MIO PRIMO SMARTPHONE” - INTERVISTA A MARTINA SMERALDI BY BARBARA COSTA: “IL VIDEO HARD CON MAX FELICITAS? L’HO CHIAMATO IO, SONO ANDATA A PORDENONE DA LUI, HO GIRATO QUEL MIO PRIMO PORNO CHE HA "SCOSSO" IL WEB, E MI HA FATTO CONOSCERE. DA LÌ È SCOPPIATO IL BOOM E SONO STATA CONTATTATA DA ALTRE PRODUZIONI. I MIEI GUSTI? SONO SICURAMENTE BISEX MA MI PIACE TANTO ESSERE…” - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

martina smeraldi ig 1

Martina Smeraldi, compi il tuo primo anno nel porno! Più soddisfazioni o rimorsi?

Soddisfazione totale, rimorsi zero, sono contentissima di com’è andata, rifarei tutto e di più.

In un anno, quante scene hai fatto?

Non le ho contate, ma saranno circa 30. Che non sono nemmeno tante, anzi, sono frutto di una scelta mirata. Preferisco farne poche, ma lavorare con produzioni importanti: c’è più guadagno, in tutti i sensi!

“The Game of Whores” è tra gli ultimi porno che hai girato con Rocco Siffredi. Sveli ai lettori di Dagospia che non l’hanno visto, la sorpresa che lì trovano?

martina smeraldi ig soldi

Faccio la mia prima doppia anale! Ma tutto il film è pazzesco, guardate l’orgia nell’episodio 3: non potrà lasciarvi indifferenti.

Se si riprendono, i miei lettori possono vederti in “Angel Invades America: Wreck my Holes”. Salto i complimenti, muoio di curiosità: com’è Markus Dupree?

Ovvio dire che è uno dei migliori attori in circolazione, ma è così. Vuoi sapere il segreto di questa mia scena con Markus?

Dimmelo!

martina smeraldi 3 (2)

È una scena super realistica: è stata girata senza tagli! Io e Markus sc*piamo dall’inizio alla fine proprio come ci vedi. Io adoro quella scena, è tra le mie preferite!

Martina, a chi non esce infartuato nemmeno da questo, glielo diciamo di andare su “iStripper”?

Certo, io sono lì che lo aspetto! Su "iStripper" mi esibisco in lap-dance e faccio assoli masturbatori.

Allora, Martina: 12 mesi di porno, successo immediato, e stuoli di fan adoranti. Io ho perso il conto delle pagine social aperte dai fan in tuo onore. Secondo te, oltre la tua innegabile bellezza, da cosa sono stregati?

Dal fatto che non me la tiro!

martina smeraldi ig 2

Non sei una dea inavvicinabile?

Affatto! A me piace interagire con le persone che mi seguono, mi piace conoscere i miei fan, e farci amicizia sul serio.

Non solo virtualmente?

No, a me capita di incontrarli, bere qualcosa con loro, e parlarci "dal vivo". Alle persone non piace quando rimani solo una figura che vedono dietro uno schermo. Credo sia questa la mia arma vincente.

martina smeraldi (3)

Tu sei nata nel 1999. Qual è stato il tuo primo approccio al porno? Con i porno-anime, come mi dicono molti tuoi coetanei?

No, io non ho mai guardato porno-anime e non mi piace come genere. Ti dico la verità: io ho guardato porno la prima volta a 11 anni, quando mi hanno regalato il mio primo smartphone. Ancora oggi, lo guardo e mi piace e dico che, da grandi, guardare porno è anche utile: si può imparare, e tanto, vedendo altre persone che fanno sesso.

martina smeraldi ig 3

Martina, bisogna “svegliare” le generazioni predigitali, e fargli capire che voi post-millennial siete diversi, più precoci anche grazie al web, ma che ciò non denota negatività, anzi!

Tutti noi iniziamo a vedere porno con gli smartphone, durante la pubertà. È una realtà che non si può ignorare.

Va fatta entrare in testa quest’altra verità: se una donna vuole raggiungere l’obiettivo che si è prefissata, deve fare tutto da sola, fare affidamento solo su se stessa, senza uomini tra le p*lle. Così è nel porno, così è come hai fatto tu. E infatti: sei tu che un anno fa hai contattato Max Felicitas…

L’ho chiamato io, mi sono presentata io, io sono andata a Pordenone da lui, con lui ho girato quel mio primo porno che ha "scosso" il web, e mi ha fatto conoscere. Da lì è scoppiato il boom e sono stata contattata da altre produzioni.

Ma sì, bisogna far tutto da sole, e vivere quel che si vuole, mai quello che vogliono gli altri! Tanto gli altri hanno sempre da ridire, da criticare. Noiosi!

martina smeraldi 2 (3)

Io sono sempre stata una persona sicura di me, ma abbastanza solitaria e per le mie. Ho sempre avuto una sessualità fuori dagli schemi, e una personalità tutta mia che davvero in pochi sono in grado di capire.

Tu, quando hai deciso di contattare Max, e di provare a farlo, il porno, l’hai detto a qualcuno? E questo qualcuno, ti ha sostenuto?

Non ne ho parlato a nessuno. Forse a qualche mia amica ho detto qualcosa, ma come desiderio. Quando ho chiamato Max, e ho fatto il video, non ho detto niente fino a che non era sul web.

martina smeraldi 2 (2)

Rocco Siffredi ti ha notato e valorizzato subito. Mi racconti il tuo primo incontro con lui?

Sono arrivata a Rocco tramite un ragazzo che gli ha fatto vedere delle mie foto. Così Rocco mi ha chiamato per girare con lui a Budapest.

Sul set, la prima volta, con lui, quanto eri nervosa?

Abbastanza! Però mi è passata subito, e tutto grazie a Rocco: lui è una persona fantastica che ti mette molto a tuo agio.

Pure a te Rocco ha fatto il doveroso pistolotto del “pensaci bene…col porno non si torna indietro…”, lo stesso che ha fatto a Valentina Nappi che ha iniziato con lui e aveva la tua stessa età, ma che ha fatto pure a Malena che aveva 30 anni?

Non mi ha fatto grandi discorsi, anche perché la mia faccia e il mio corpo sul web avevo già deciso di metterli, dunque era una scelta presa. Io poi sono molto sicura di quello che faccio, e penso lo sappia anche lui.

martina smeraldi istripper

Tu prima di entrare nel porno hai avuto esperienze lesbo?

Sì, con qualche ragazza, ma veramente poche.

Cosa hai voglia di provare sul set?

Ho voglia, di provare e di sperimentare, e per prima cosa girare con una ragazza con lo strap-on, e poi fare qualcosa in campo BDSM. E poi voglio fare una gang-bang interracial!

Tu sei etero, bisex, qualcosa?

Sono sicuramente bisex.

Hai detto in un’intervista: “È difficile io trovi una donna che mi piace”. Nel privato, hai ideali fisici elevati?

Ma no, mi riferivo al sesso: rispetto a un uomo, è più difficile che io trovi una donna che mi piace non dal punto di vista fisico, ma proprio sessuale.

martina smeraldi 3 (3)

In una persona, trovi inestetismi che ti smontano la libido, o pregi che te la elettrizzano?

No, nulla di vincolante.

Io sì! Io non sopporto l’uomo depilato, invece delle donne vado matta per la pelle bianchissima. Degli uomini sai che mi piace, ma proprio tanto? La barba! Sto diventando una feticista della barba, o qualcosa del genere…

Se la metti così, confesso: ho un debole per i tatuaggi e la pelle scura.

Moana Pozzi diceva che, nel privato, se stava sessualmente bene con un uomo, non sentiva il bisogno di cercarne altri. Io mi trovo d’accordo con lei, monogama in questo senso, ma non nel vivermi il rapporto di coppia nel quotidiano. Tu che fai, che ne pensi?

Io mi posso innamorare, e sul serio, di una persona, ma non è possibile che sc*pi solo e esclusivamente con lei, e questo a prescindere dal mio lavoro. Credo nello stare con qualcuno per amore, ma non nella fedeltà e nella monogamia.

martina smeraldi (2)

Sei innamorata, stai con qualcuno?

Sono single, e non sento la mancanza di un fidanzato, sto bene così.

Molte tue colleghe trovano l’amore sul set. Io credo che per un’attrice porno sia più facile vivere una relazione con un collega: ci si capisce di più, non si devono spiegare cose che già si sanno perché si vivono.

Non so se sia più facile stare con un collega, io parlo per me: se non sei una persona sicura di te e con una mente bella aperta per capire la mia, non puoi stare al mio passo.

Ma tra due pornoattori che stanno insieme, non c’è meno se non addirittura assente gelosia?

Macché, guarda che sono gelosi anche loro, spesso peggio degli altri!

martina smeraldi ig 4

Alcune attrici porno sfatano un mito perché dicono: a casa, con il loro partner, non vogliono chissà che prestazioni, sono appagate da sesso basico, in missionario, o doggy-style. Orgasmi garantiti! Pure io, che di porno ne solo scrivo, voglio le sveltine da dietro (e il cunnilingus!). Tu da che parte stai?

Anch’io penso che le cose semplici e fatte bene vincono sempre, e però: per quel che mi riguarda, tante cose che mi piacciono sul set sono le stesse che mi piace fare nella mia intimità, a telecamere spente.

E queste cose, quali sono?

Sicuramente il sesso anale, ma anche fare sesso con più ragazzi e ragazze insieme. Ed essere dominata!

martina smeraldi max felicitas

Martina, ma tu ti ricordi la prima volta che ti sei masturbata? Io no, non ci riesco assolutamente!

Non me lo ricordo nemmeno io, ho iniziato che ero veramente piccola!

Io pure, io mi masturbo da quando ho memoria!

Iniziamo tutti da bambini, ma molti si vergognano ad ammetterlo!

Sai che mi ricordo alla perfezione?

Cosa?

La prima volta che ho avuto il ciclo, e mi chiedevo se potevo lo stesso toccarmi senza…spiacevoli conseguenze! Dubbio che mi sono tolta subito!

martina smeraldi ig 5

E vorrei vedere!

Martina, cosa ti piace fare quando non lavori? Io quando non porno-scrivo, adoro, nell’ordine: fare sesso, dormire, spendere soldi in libri e in sciocchezze. E a te?

Io adoro viaggiare, fare sport, passeggiare nella natura, fare escursioni…

Te ne vai a passeggio nella natura…tu?!?

Sì, perché?

Ci fai pure le escursioni…

Vabbè, la verità: sono molto festaiola, e giro per discoteche e locali!

Ma tu, dopo il tuo ingresso e exploit nel porno, riesci a uscire con un ragazzo senza… intimorirlo?

martina smeraldi

Bella domanda! Io, in quest’anno, ho capito che non ci sono tante vie di mezzo: la gente o si avvicina a te perché è interessata al tuo lavoro ed è incuriosita dal tuo "personaggio", oppure proprio per questo è spaventata, ed evita di farlo. Diciamo che è un rovescio della medaglia che avevo messo in conto. Confido nelle eccezioni.

Hai detto a Rocco Siffredi: “Niente ora mi farà tornare indietro”. Dove vuoi arrivare?

Negli Stati Uniti, conquistarli, e vincere l’Oscar del Porno quale miglior attrice!

