Wayne Rooney ha parlato apertamente delle dimensioni del suo pene, durante uno strano e divertente discorso ai giocatori del DC United.

L’allenatore del DC United, 37 anni, ha lasciato i giovani ragazzi "inorriditi" dopo aver parlato del suo "pene minuscolo".

Wayne, che vive nella capitale degli Stati Uniti senza la moglie Coleen, stava cercando di risollevare il morale della squadra dopo una serie di risultati negativi quando ha fatto questi commenti estremamente personali.

La leggenda dell'Inghilterra, che ha giocato per il club nel 2018 e nel 2019, segnando 25 gol in 52 partite, è stata presentata come capo allenatore nel luglio 2022.

Il calciatore, che è partito per l'America per firmare il contratto da 1 milione di dollari, ha anche convinto i dirigenti a lasciarlo tornare a casa nel caso in cui si trovasse un lavoro in Premier League, per poter tornare con la sua famiglia. L'ex asso del Manchester United ha lasciato il Derby Championship a giugno per trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Dopo aver annunciato il suo ritorno a Washington, Wayne ha dichiarato: «Quando il mio agente mi ha chiamato per dirmi che era arrivato il DC, ho parlato prima con mia moglie e lei mi ha detto che questa è un'opportunità per tornare ad allenare ed io sono pronto per questo. Naturalmente ogni decisione importante che prenderò sarà presa con mia moglie. La mia famiglia, per il momento, resterà in Inghilterra e verrà a trovarmi. Non è un problema dal punto di vista familiare».

