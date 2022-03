Da www.corriere.it

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 9

Fedez ha un «problema di salute» che «comporta un percorso importante». Lo ha spiegato nelle sue stories su Instagram, dicendo che «faccio questo video per esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me» ma sottolineando che, anche se ha intenzione di raccontare il percorso che dovrà intraprendere, non intende farlo ora: «In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia».

Chiara Ferragni ha pubblicato poco dopo una fotografia insieme al marito e al figlio Leone scrivendo che «l’amore della mia vita ha bisogno di un supporto extra in questi giorni. Ti amiamo ancora di più, amore mio, e starai presto bene».

Fedez non pubblica post dal 10 marzo e in molti si erano chiesti il motivo della sua assenza. Due anni fa aveva raccontato che aveva fatto degli esami e gli avevano trovato la demielinizzazione che in alcuni casi può far sviluppare la sclerosi multipla.

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 18

Il rapper ha spiegato che «per fortuna il problema mi è stato trovato con grande tempismo», promettendo che in futuro racconterà il suo percorso perché quando lo ha scoperto «leggere le storie di altre persone mi ha dato grande conforto. Solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a chi stava affrontando un momento difficile». Fedez ha detto di sentirsi «pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato» e ha concluso ringraziando «mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, tutti gli amici e la mia famiglia».

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 19 fedez ferragni chiara ferragni fedez fedez fedez in lacrime racconta di avere una malattia 16 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 17 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 3 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 4 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 11 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 1 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 6 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 2 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 14 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 15 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 8