“HO PROVATO A PORTARE MIA MOGLIE IN UN CLUB PER SCAMBISTI PER UNA COSA A TRE. MI HA DETTO: 'MA TU SEI SCEMO!'”

Sempre spiazzante, sempre controcorrente. Rocco Siffredi ormai da anni va contro i cliché della star a luci rosse, sebbene lui sia il più famoso al mondo nel settore, e ormai da tre decenni abbondanti. Qualche mese fa è uscito il suo libro Sex lessons, destinato a insegnare un approccio sano e consapevole alle lenzuola, ma soprattutto con il partner. Il contrario o quasi di quello che si vede in un film per adulti.

D'altronde, l'educazione sessuale di Siffredi non è quella del set, ma quella che vige in casa. con la moglie Rozsa (che ha avuto con il suo futuro marito una fugace "prima volta" proprio davanti alla macchina da presa) e i figli Lorenzo, 25 anni, e Leonardo, 21. La signora Siffredi è molto riservata, i rampolli "pudichi". A svelarlo è lo stesso attore italiano in una recente intervista a Vanity Fair: Un esempio pratico? Lo scambio di coppia. Quasi naturale sul set, un tabù nel privato.

rocco siffredi con la moglie rosa

"Con mia moglie sin dall’inizio sono stato chiaro: io giravo con altre donne, sul set, e anche lei avrebbe dovuto farlo. Ma mi ha sempre risposto: 'Sono tutti brutti'. Ovviamente non era vero, ma lei fa parte di quel tipo di donna che ne preferisce uno alla volta: se sono innamorata di te, sto con te. Ho anche provato a portarla in un locale per fare una cosa a tre. Mi ha detto: 'Ma tu sei scemo!'. È il mio opposto, forse per questo stiamo insieme da 27 anni".

"Quante volte alla settimana, o al giorno, fate sesso?", è la domanda impertinente della intervistatrice. E Rocco, sornione: "Non abbiamo regole, quando abbiamo voglia. Mia moglie però non ama farlo quando ci sono altri in casa, e noi abbiamo la governante che viene ogni mattina...". Ed è stata proprio Rosza a occuparsi della educazione sessuale dei figli: "La ringrazierò sempre. Io ero troppo imbarazzato per via del lavoro che facevo, che loro hanno sempre saputo sin da bambini".

ROCCO SIFFREDI MOGLIE E FIGLI

Risultato: Lorenzo è fidanzato da 10 anni con la stessa ragazza, e ha imparato tutto con lei, senza l'ausilio dei film. "Mi ha sconvolto perché non pensavo possibile esistesse qualcuno che potesse farne a meno. Ma ci sta: essendo mio figlio, è normale che abbia un approccio distaccato. Tutti gli altri guardano i miei video, e tanti credono che sia quello il vero sesso".

