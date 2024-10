“HO RIFIUTATO DUE VOLTE SEGGIO ALLA CAMERA DEI LORD E LO RIFAREI” – JK ROWLING, LA “MADRE” DI HARRY POTTER, RIVELA DI AVER SFANCULATO LA POLITICA DOPO CHE L'EX MINISTRA KEMI BADENOCH ERA DISPOSTA A OFFRIRLE UN RUOLO – LA SCRITTRICE È DIVENTATA UNA PALADINA DEI CONSERVATORI PER LA SUA BATTAGLIA ALLA “CANCEL CULTURE" E ALLA "TEORIA GENDER", ED È ODIATISSIMA DALLA COMUNITÀ TRANS…

jk rowling 1

(ANSA) - JK Rowling, popolare nel mondo come autrice della saga di Harry Potter, ha dichiarato di aver rifiutato in passato per due volte la proposta di occupare un seggio alla Camera dei Lord arrivata sia dal Labour che dai Conservatori. "Se me ne offrissero uno una terza volta, non lo accetterei comunque", ha aggiunto la scrittrice sul suo profilo di X.

jk rowling

Le dichiarazioni di Rowling, paladina della difesa di una linea distintiva biologica fra donne e uomini, sono arrivate dopo che l'ex ministra Kemi Badenoch, candidata nella sfida finale a due con Robert Jenrick per la leadership del partito conservatore, aveva detto di essere disposta a offrire il prestigioso titolo a JKR per la loro comunanza di idee. Badenoch è stata spesso protagonista sul fronte ideologico della battaglia su temi come la sfida alla cosiddetta "cancel culture" o alla "teoria gender".

Come sottolinea la Bbc, se la scrittrice, in passato insignita dell'Ordine dell'impero britannico (Obe) per il suo prezioso contributo alla letteratura per ragazzi, avesse accettato il seggio alla camera alta molto probabilmente avrebbe acquisito il titolo di Baronessa Rowling, con la possibilità di far sentire la sua voce rispetto ai più importanti progetti di legge presentati al Parlamento di Westminster.

jk rowling harry potter 5 jk rowling harry potter 4 jk rowling jk rowling 2