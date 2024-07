“HO RIFIUTATO L’INVITO A 'BELVE'. FRANCESCA FAGNANI DOVREBBE ESSERE PIÙ COMPRENSIVA CON LE OSPITI” – BELEN, RINGALLUZZITA DAI DUE PROGRAMMI CHE PRESENTERA' SU WARNER BROS, SVELENA SULLA GIORNALISTA: “DOVREBBE ESSERE PIÙ BUONA, MA POI NON FAREBBE LO STESSO SHARE. L’AMORE? HO PAURA DI NON AVERE PIÙ UN MATRIMONIO STABILE E DI INVECCHIARE DA SOLA” – POI L’AMARA CONSAPEVOLEZZA DI NON ESSERE PIÙ NEI SOGNI EROTICI DI TUTTI GLI ITALIANI: “HO QUASI 40 ANNI. ASPETTO CHE IL PUBBLICO SI SCORDI CHE ERO LA “BELLONA” DI TURNO…”

Estratto dell’articolo di Paolo Fiorelli per “Tv Sorrisi e Canzoni”

[...]

Questo autunno Belen Rodriguez condurrà due programmi: sul Nove la vedremo in “Only Fun - Comico Show”, che presenterà insieme ai PanPers, mentre su Real Time sarà alla guida di “Amore alla prova - La crisi del settimo anno”, show che vedrà coppie in crisi mettersi in discussione.

[...]

Com’è vivere sotto i riflettori?

«I vantaggi sono tanti: faccio veramente quello che vorrei fare e cerco di trasmettere leggerezza al pubblico. Lo svantaggio è che, come capita a tutti gli esseri umani, uno magari non sta sempre benissimo e il mondo dello spettacolo questo non te lo concede: dovresti essere sempre impeccabile, sempre in forma».

Le è capitato di odiarli un po’, questi riflettori?

«Sì, ma non in modo ingrato. I riflettori si accendono se tu decidi di esserci, nessuno ti costringe. Però ogni tanto capita di voler fare un’altra vita. Io ho fatto una pausa di quasi un annetto... e adesso non vedo l’ora di tornare».

Che cosa le è mancato di più?

«L’adrenalina».

La vedremo di nuovo condurre.

«Adesso ho quasi 40 anni; aspetto che il pubblico si scordi che ero la “bellona” di turno e mi veda solo come presentatrice».

Parlando della sua carriera, qual è il programma che ha amato di più?

«In realtà li ho amati tutti, perché se accetto una proposta vuol dire che mi piace. Non accetto qualsiasi cosa. Ma sicuramente quello a cui sono più riconoscente in assoluto è Sanremo».

E la persona a cui è più riconoscente?

«Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Mi hanno concesso la possibilità di crescere, mi hanno tutte dato fiducia».

[...]

Lei ha sempre voluto fare spettacolo?

«Alla nonna, in Argentina, dicevo che da grande volevo fare la star. E all’età di 16 anni ho iniziato a lavorare. Facevo la cameriera, distribuivo i volantini, un sacco di cose. Poi un casting da modella mi ha portata qua. L’unico vero sacrificio è stato staccarmi dalla famiglia. Racimolavo i miei soldini e tornavo una volta all’anno in Argentina. La prima volta ho comprato la vernice e ho ripitturato la casa di famiglia. Che soddisfazione».

E l’amore?

«Sono romantica. Amo i miei figli ma anche mio padre, i fratelli, il fidanzato di turno... no, quello un po’ meno (ride). L’amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io».

Qualcosa la spaventa?

«Un sacco di cose. Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari. Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo. Invece sui social dobbiamo essere sempre perfetti».

A “Belve” ci andrebbe?

«Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Però io al posto della conduttrice sarei un po’ più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa».

