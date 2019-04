“HO RISCHIATO DI MORIRE COME LADY D” – SCARLETT JOHANSSON, INSEGUITA DAI PAPARAZZI DOPO ESSERE STATA OSPITE DI JIMMY KIMMEL, SI INCAZZA E RACCONTA GLI ATTIMI DA INCUBO: “IL MIO AUTISTA HA ACCELERATO, HA DEVIATO PERCORSO, SONO STATA SEGUITA DA 5 MACCHINE PIENE DI UOMINI CON I FINESTRINI OSCURATI CHE CORREVANO E METTEVANO A RISCHIO ALTRI AUTOMOBILISTI E PEDONI PER POTERMI SEGUIRE. MOLTI PAPARAZZI SONO CRIMINALI…” (VIDEO)

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

scarlett johansson e woody allen 2

Scarlett Johansson e la rivelazione choc: «Ho rischiato di morire come Lady Diana». La protagonista di Avengers EndGame avrebbe appena vissuto una brutta esperienza che, a suo dire, le sarebbe potuta costare la vita.

Dopo essere stata ospite nella trasmissione di Jimmy Kimmel, l'attrice è uscita dal retro per evitare i paparazzi. Scarlett Johansson è salita a bordo di una macchina con autista, con due persone del suo staff. Il trucco, però, non avrebbe funzionato e uno sciame di paparazzi avrebbe inseguito la sua auto per fotografarla. L’autista della Johansonn ha dunque accelerato, spaventando gli occupanti della macchina. A tal punto che l'attrice ha chiesto all'autista di deviare il percorso e dirigersi alla prima stazione di polizia.

ghost in the shell 2

Al sito Hollywood Reporter, Scarlett Johansson avrebbe affermato: «I paparazzi si comportano sempre più pericolosamente, perseguitano e molestano le persone che stanno fotografando. Anche dopo la tragica morte della principessa Diana di cui ho avuto il terrore di fare la stessa fine, le leggi non sono mai state modificate per proteggere gli obiettivi dai paparazzi.

SCARLETT JOHANSSON

Molti paparazzi hanno un passato criminale e compiono atti criminali per riuscire a fotografare chi vogliono. Ieri, dopo aver lasciato il Jimmy Kimmel Show, sono stata seguita da 5 macchine piene di uomini con i finestrini oscurati che correvano e mettevano a rischio altri automobilisti e pedoni per potermi seguire per scoprire dove alloggiavo per poi perseguitare me e mia figlia minore per tutta la durata del mio soggiorno».

scarlett johansson come esther williams

MEMESCARLETT travolta provolone con scarlett

scarlett johansson 3 scarlett johansson in rosso valentino ai golden globe 2006 ghost in the shell 1 scarlett johansson 2