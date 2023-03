“HO UN SACCO DI MIA MADRE IN ME” – IL PRINCIPE HARRY RICORDA LADY D NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA (CHE IN INGHILTERRA SI CELEBRA OGGI) E MANDA UNA FRECCIATONA AL PADRE CARLO – HA PUBBLICATO UNA FOTO DI LUI IN UN BOSCO, SOLO, MENTRE GUARDA IL CIELO – IL PASSAGGIO DELL’AUTOBIOGRAFIA, “SPARE”: “LA SUA VITA È STATA MISERABILE. È STATA PERSEGUITATA, MOLESTATA, LE HANNO MENTITO. QUINDI HA INSCENATO UN INCIDENTE COME DIVERSIVO ED È SCAPPATA. PRESTO MANDERÀ A CHIAMARE ME E WILLY…”

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

IL POST INSTAGRAM DEL PRINCIPE HARRY PER LA FESTA DELLA MAMMA

«I membri della famiglia hanno detto "basta giocare e la tua vita sarà più facile". Ma ho un sacco di mia madre in me» ♥.

Harry nel giorno della festa della Mamma (in Inghilterra è così: guidano a sinistra e il 19 marzo non festeggiano il papà, ma la progenitrice) non ci è andato giù leggero. In due righe ha ricordato il suo immenso amore per Lady D. e spiegato a Buckingham Palace che la guerra non finirà, che lui sarà sempre un ribelle, anche per vendicare ciò che la mamma ha subito a causa dell’appartenenza alla famiglia reale.

Nell’immagine pubblicata sui social c’è lui «The Spare» il figlio di scorta, ritratto in un bosco, solo, mentre guarda il cielo. E si capisce che solo lassù c’è qualcuno che lo capisce come nessun altro, lo appoggia, ma, tragicamente, se ne è andata troppo presto: la principessa del popolo, la madre migliore del mondo, la donna della quale, nel suo vendutissimo memoir, Harry parla così: «La sua vita è stata miserabile. È stata perseguitata, molestata, le hanno mentito. Quindi ha inscenato un incidente come diversivo ed è scappata. Presto manderà a chiamare me e Willy». […]

principe harry e lady diana diana, carlo, william e harry 1 diana e harry 3 cralo diana e harry 1 william e harry inaugurano la statua di lady diana 5 diana e harry 2 diana, carlo, william e harry 2 william e harry inaugurano la statua di lady diana 2 memoriale per i 60 anni di lady diana 1 william e harry inaugurano la statua di lady diana 11 william e harry inaugurano la statua di lady diana 13 memoriale per i 60 anni di lady diana 3 william e harry inaugurano la statua di lady diana 4 william e harry inaugurano la statua di lady diana 12 diana e carlo diana, carlo, william e harry william harry e carlo ai funerali di diana l auto di diana dopo l incidente a parigi lady diana, harry e william