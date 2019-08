7 ago 2019 19:24

“HO SENTITO UN BOTTO E SONO ANDATO NEL PANICO, NON VOLEVO UCCIDERE” – MATTEO SCAPIN, L’UOMO CHE HA AMMAZZATO DUE AMICI SPERONANDO CON L’AUTO LA LORO VESPA A BERGAMO, VA AGLI ARRESTI DOMICILIARI: IL GIUDICE HA RIQUALIFICATO IL REATO DA DUPLICE OMICIDIO VOLONTARIO A OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO – NON È CHIARO COME IL LUNOTTO DELLA MINI SIA ANDATO IN FRANTUMI UN ATTIMO PRIMA DELLO SCHIANTO, MA…