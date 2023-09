“HO UNO STRANO OMBELICO E ORA VIVE INCREDIBILMENTE IL SUO MOMENTO DI GLORIA” - CHIARA DELLO IACOVO, 28ENNE PIEMONTESE, È LA PROTAGONISTA DI “RAFFA IN THE SKY”, LA PRIMA OPERA LIRICA CHE HA COME EROINA LA MITICA RAFFAELLA CARRA' – UNA STORIA FOLLE, IN SCENA AL TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO, CHE VEDE LA REGINA DI CARRAMBA NEI PANNI DI UNA MARZIANA, CHE TORNA SULLA TERRA PER SALVARE UN’UMANITÀ DISASTRATA - LA MUSICA È DI LAMBERTO CURTONI, IL LIBRETTO DI RENATA CIARAVINO E DI ALBERTO MATTIOLI E…

«Ho uno strano ombelico. Più da bambino che da donna. Forse non un è granché, ma a me è sempre piaciuto. E, ora, incredibilmente vive il suo momento di gloria».

Chiara Dello Iacovo, 28 anni, attrice piemontese è la Raffaella Carrà del 2023, protagonista di Raffa in the Sky, la prima opera lirica che ha come eroina una figura iconica della tv: la regina di Carramba torna nei panni di una marziana che arriva sulla Terra per salvare un'umanità disastrata e nella sua marcia di liberazione illumina una tipica famiglia italiana.

[…] al Teatro Donizetti di Bergamo da venerdì (anche su Rai5 alle 21,15) all'8 ottobre (repliche il primo e il 6 ottobre). «Un'idea folle e affascinante che sarebbe molto piaciuta a Raffaella» commenta Sergio Japino, il regista e coreografo che le è stato a lungo accanto nella vita e nel lavoro.

«Un'interpretazione del mito inedita», aggiunge il compagno di tante avventure che non potrà essere in teatro perché impegnato nelle Filippine «che lei avrebbe gradito, anche perché adorava l'opera, tanto che nel 2008 scelse di portare su Rai3 il Gran Concerto ».

La musica è stata scritta dal giovane compositore Lamberto Curtoni, allievo di Sollima. Il libretto è di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un'idea di Francesco Micheli che firma anche la regia

[…] Commissionata e prodotta dalla Fondazione Teatro Donizetti per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, Raffa in the Sky non è un musical né una biografia in musica, ma il racconto di una carriera artistica che ha accompagnato le trasformazioni della società italiana. A interpretare quest'opera «che fonde il pop trascinante della Carrà», spiega il librettista Mattioli, «con le forme liriche più tradizionali», cantanti d'opera, Carmela Remigio, Gaia Petrone, Dave Monaco, Haris Andrianos, Roberto Lorenzi, diretti da Carlo Boccadoro, i danzatori della Fattoria Vittadini.

E Chiara Dello Iacovo, attrice piemontese diplomata allo Stabile di Torino, con partecipazioni a Musicultura 2015 ea Sanremo, Nuove Proposte 2016: «Io sono l'unica pop. Dopo aver fatto la figurante in una Medea, sempre di Francesco Micheli, avevo giurato a me stessa che con l'opera non avrei avuto più niente a che fare. E invece».

