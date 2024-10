“HO TOCCATO IL FONDO, MA SONO FORTUNATO. ORA SOGNO DI FARE SATANA” – JOHNNY DEPP, L’UNICO VERO DIVO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, MANDA A FANCULO SCHEMI E SCALETTE - BUCA IL PHOTOCALL, ARRIVA ALLA CONFERENZA STAMPA CON UN’ORA DI RITARDO LASCIANDO RICCARDO SCAMARCIO, NEL CAST DEL SUO FILM SU MODIGLIANI, A GIUSTIFICARE LA SUA ASSENZA: “HA AVUTO UN RITARDO AEREO, SI SCUSA PER NON ESSERE QUI. FATE FINTA CHE IO SIA DEPP” – ALLA FINE ARRIVA SUL PALCO PER RITIRARE IL PREMIO ALLA CARRIERA: “SENZA DI VOI NON SAREI QUI…” - VIDEO

1. FESTA DEL CINEMA, È IL GIORNO DI JOHNNY DEPP MA LUI È ASSENTE. SALTA LA CONFERENZA E SCAMARCIO: «FATE FINTA CHE IO SIA LUI»

Estratto dell’articolo di Natalia di Stefano per www.corriere.it

johnny depp con riccardo scamarcio alla festa del cinema di roma 3

È il giorno di Johnny Depp alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, giunta ormai agli sgoccioli. Peccato che questa mattina il divo americano abbia bucato il photocall e la conferenza stampa del suo film «Modì. Tre giorni sulle ali della follia», in cui ha diretto Riccardo Scamarcio nei panni dell'artista Amedeo Modigliani. Ed è toccato proprio a Scamarcio giustificare l'assenza - clamorosa - di Depp: «Ha avuto un ritardo aereo, si scusa per non essere qui. Fate finta che io sia Depp». Bravo. La sua battuta è riuscita a sdrammatizzare e a rilassare l'atmosfera all'interno dell'Auditorium. Ma non ha compensato la delusione di centinaia di ammiratrici che attendevano «Mr. Mani di Forbice». […]

johnny depp alla festa del cinema di roma 2

2. “HO TOCCATO IL FONDO MA SONO FORTUNATO SOGNO DI FARE SATANA”

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

Ragazze e ex ragazze impazziscono, continuano a vederlo come il bello e dannato, lo aspettano già dalla mattina all’Auditorium Parco della Musica. La Festa del cinema di Roma lo celebra con il premio alla carriera.

Ma Johnny Depp, atteso alla conferenza stampa del film che ha diretto, Modi — Tre giorni sulle ali della follia (nel cast Luisa Ranieri e Riccardo Scamarcio nei panni di Modigliani), non si presenta. L’aereo privato che dalle Bahamas lo ha portato a Roma è in ritardo.

johnny depp alla festa del cinema di roma 3

L’ex timido Edward mani di forbice , il magico Willy Wonka della Fabbrica di cioccolato , il fascinoso Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi , arriva con un’ora di ritardo anche all’incontro alla Soho House nel cuore di San Lorenzo, quartiere della movida degli studenti. Massiccio, insaccato nel completo nero, camicia sbottonata, le scarpe alla Duilio con la zeppa (aiuto), gli occhiali con le lenti azzurre, a 61 anni sembra lo zio dei personaggi che ha interpretato.

Simpatico, scherza con l’interprete Bruna, che con bravura traduce il suo inglese trascinato e sbocconcellato.

johnny depp alla festa del cinema di roma 1

Lo sa anche lui: «Quello che dico suona molto meglio detto da te in italiano». Si sentono le grida dalla strada: “Johnny! Johnny!”, ride: «Roman relatives. Ma mi sono portato tutti i parenti dal Kentucky».

Scamarcio ha detto che lei è l’alter ego di Modigliani.

«Gli attori sono stati fantastici, li ho lasciati agire. Sì, può essere considerato il mio alter ego, ci ho messo tanto di me: non sono disposto a fare il lacchè, il servitore. E sono troppo vecchio per farlo».

[...]

johnny depp alla festa del cinema di roma 4

Scamarcio osservava che un artista per esprimersi meglio deve toccare il fondo. Cosa significa per lei toccare il fondo?

«Per me devi andare a sbattere in una serie di fondi, quelli che percepisci come tali. Lì ti senti isolato, nello stadio finale, è come se trovassi la cantina. Non è tanto il toccare il fondo ma piuttosto andare a sbattere contro dei muri, ecco, forse quello non era necessario. Hai il fondo, le pareti e gli ostacoli, ma sotto ho trovato lo spazio: una stanza. E sorrido, perché ho avuto la miglior educazione possibile che mi accompagnerà per sempre».

Dalla mattina la aspettavano le fan: il suo rapporto con la celebrità?

johnny depp alla festa del cinema di roma 5

«Non è un merito, questa è la mano di carte che mi è capitata. Ho avuto la fortuna di avere questa vita, non posso lamentarmi di essere famoso e essere cercato. Può essere pesante dopo 40 anni, ma sono felice di quello che ho. Se dovessi diventare normale, sarei un bello stronzo».

Modigliani non fu capito. Lei si è mai sentito non considerato?

«Ci sono stati parecchi episodi. Per Edward mani di forbici Tim Burton aveva creato questo personaggio: 20th Century Fox voleva Tom Cruise come Edward. Quando ho fatto il primo Pirati dei Caraibi , Michael Eisner di Disney, disse: “Il capitano Sparrow non lo capiamo: è matto, fuori di testa, ubriaco o è pure gay?”.

“Grazie a Dio mi avete fatto questa domanda, non l’avevate capito che i personaggi che ho fatto sono tutti gay?”. Quanto più davano di matto, tanto più lo facevo: se riesco a fare ridere la troupe io vado avanti».

johnny depp con riccardo scamarcio alla festa del cinema di roma 2

[...]

Farà Satana nel nuovo film di Terry Gilliam?

«Ne stiamo parlando, mi auguro che la cosa possa decollare perché Terry ha tante cose da dire». [...]

modi. tre giorni sulle ali della follia 1 modi. tre giorni sulle ali della follia 3 modi. tre giorni sulle ali della follia 2 riccardo scamarcio nel film modi. tre giorni sulle ali della follia 1 johnny depp con riccardo scamarcio alla festa del cinema di roma 1