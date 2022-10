19 ott 2022 17:21

“HO VISTO ANGELA LANSBURY IN UN SEX CLUB” – JOHN WATERS, L'ARTEFICE DEL CINEMA PUNK-TRASH, RIVELA DI AVER PIZZICATO NEGLI ANNI ‘80 LA SIGNORA IN GIALLO ALL’HELLFIRE, UN CLUB DI NEW YORK, FREQUENTATO DA “PERVERTITI ETERO E GAY” - “LA SUA PRESENZA HA RESO IL POSTO PIÙ ACCOGLIENTE. ERA IL LOCALE IN CUI ERI SEDUTO E TI RITROVATI QUALCUNO CHE TI LECCAVA LE SCARPE. OPPURE C’ERA UN PENE CHE…”