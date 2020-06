“HO VISTO IL PRINCIPE ANDREA CHE SI STROFINAVA SU VIRGINIA ROBERTS” – CHE TEMPISMO! DOPO LA MINISERIE DI JEFFREY EPSTEIN E LE NUOVE RILEVAZIONI SUL PRINCIPE ANDREA, PARE CHE BUCKINGHAM PALACE ABBIA INTENZIONE DI ALLONTANARLO PER SEMPRE DAI DOVERI UFFICIALI COME MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE – A GETTARE BENZINA SUL FUOCO È UNO DEI DIPENDENTI DELL’ISOLA DEL PEDOFILO CHE HA RACCONTATO DI AVERLO VISTO A BORDO PISCINA CON LA RAGAZZA A SENO NUDO E… - VIDEO

Non c’è pace per il principe Andrea. Dopo la denuncia di Virginia Giuffre e il presunto stupro e la disastrosa intervista alla BBc, adesso arriva il passo indietro definitivo: il duca di York non prenderà più parte agli eventi ufficiali. Sarà un caso, ma per molti appare una strana coincidenza il fatto che la decisione arrivi a pochi giorni di distanza dalla messa in onda su Neflix della nuova miniserie “Jeffrey Epstein – Soldi, potere e perversione”.

Se il principe Andrea pensava di essere uscito di scena, tra l’altro rifiutandosi di testimoniare negli Usa, a tirarlo in ballo è Steve Scully, ex dipendente di 70 anni nell'isola caraibica privata di Epstein a Little Saint James, lo stesso che ha rivelato di aver visto Bill Clinton nella residenza del milionario. Circostanza sempre negata dall’ex presidente, ma confermata anche da Virginia Giuffre.

La nuova tegola arriva proprio con la messa in onda della miniserie in cui Scully racconta di aver visto il principe a bordo piscina con una ragazzina. Lei era Virginia Giuffre, la stessa della famosa foto a casa di Ghislaine Maxwell e la stessa che sostiene di essere stata violentata. Nel documentario Scully dice: «Ho visto il principe Andrea, penso fosse il 2004, era con una ragazza che a quel tempo non conoscevo. Era giovane, a seno scoperto. Erano impegnati nei preliminari. La stringeva e si strofinava contro di lei. Solo dopo ho saputo che era Virginia Giuffe».

Chiara Dalla Tomasina per "www.iodonna.it"

Non svolgerà più compiti e doveri ufficiali come membro della famiglia reale inglese. Il principe Andrea, 60 anni, dopo aver parlato con la BBC nel novembre scorso in riferimento allo scandalo sessuale legato al pedofilo Jeffrey Epstein, si era temporaneamente ritirato dagli impegni ufficiali.

Ma, a distanza di sei mesi, pare proprio che il suo allontanamento dai royal duties sia diventato definitivo.

Il figlio prediletto della regina Elisabetta, in quell’occasione, aveva chiesto a sua madre di potersene stare in disparte almeno “nell’immediato futuro”, per far calmare le acque intorno alla sua posizione molto controversa. La sovrana aveva accettato, ma ai tempi questa decisione appariva soltanto temporanea.

Decisione definitiva

Come riporta invece il Sunday Times, pare che questa scelta – drastica, certo, ma necessaria – si protrarrà molto più a lungo nel tempo, probabilmente per sempre. Il principe Andrea, come spiega il giornalista della testata inglese, «sperava che il suo status fosse solo temporaneo, ma le sue speranze sono scomparse» e la casa reale inglese «non ha intenzione di rivedere la sua posizione».

Un libro e un documentario

Tra le presunte vittime nel tristemente famoso giro di schiave del sesso organizzato da Epstein, c’è Virginia Giuffre, che ha rivelato di essere stata costretta, quando aveva solo 17 anni, ad avere rapporti sessuali con diversi uomini, tra cui figura anche il Duca di York. Ora, a gettare benzina sul fuoco sulla vicenda, arriva anche la nuova serie di Netflix Jeffrey Epstein: Filthy Rich e anche un libro dal titolo Prince Andrew, Epstein and the Palace, la cui uscita è prevista per il luglio 2020.

