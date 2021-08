“HOLLYWOOD MI BOICOTTA” – JOHNNY DEPP FRIGNA DOPO ESSERE STATO MESSO ALLA PORTA DALLO STAR SYSTEM CHE, IN EPOCA DI METOO, VUOLE SOLO PERSONAGGI SENZA PECCATO: I QUINDICI MESI DI MATRIMONIO CON AMBER HEARD GLI SONO COSTATI UN’INTERA CARRIERA E ORA IL SUO ULTIMO FILM NEMMENO USCIRÀ NEI CINEMA STATUNITENSI – AL POSTO DI PIAGNUCOLARE, GLI CONVERREBBE GODERSI LA PRIMA VITTORIA LEGALE CONTRO L'EX MOGLIE E DARSI UNA RIPULITA…

Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

johnny depp con un drink

Johnny Depp è sempre stato una «celebrity» atipica, lettore vorace e amico e frequentatore degli scrittori, avvistato tra gli scaffali dell'ottima libreria Book Soup di West Hollywood e tra le prime edizioni dell'antiquaria Mystery Pier, entrambe a pochi passi dal suo locale bello e malfamato, Viper Room, dove nel 1993 River Phoenix morì stroncato da un'overdose. Però tra un Bulgakov, un Rimbaud e una biografia di Theodore Roosevelt sarebbe stato utile se Depp avesse dato un'occhiata anche alla ricca sezione di classici latini e greci, alle storie che spiegano come la vittoria sia fragile (Apollo e Dafne), avvicinarsi troppo al sole una pessima idea (Icaro), e proprio nel momento del trionfo bisogna aver accanto qualcuno che ti ricorda che non sei immortale.

johnny depp in minamata 2

Non si spiega altrimenti perché, proprio nel momento in cui, dopo anni complicati, l'attore porta a casa una vittoria legale contro l'ex moglie Amber Heard che l'aveva accusato di percosse ripetute - un giudice in Virginia ha ammesso che la causa per diffamazione intentata da Depp può procedere -, invece di festeggiare rilascia un'intervista, al Sunday Times britannico, che appare decisamente malconsigliata.

JOHNNY DEPP AMBER HEARD 3

«Hollywood mi boicotta», si è lamentato Depp, sottolineando come il suo nuovo film Minamata (una biografia del grande fotografo di guerra Eugene Smith) non uscirà negli Stati Uniti. Ha ammesso, almeno, che «come uomo e come attore» è passato attraverso una situazione caotica, e ha promesso di «far luce» sul suo conto. Il problema sono i video girati da lei nei quali si vede un Depp violento, che sfascia bottiglie e dipinge col sangue uno specchio.

Il problema è la querela persa contro il tabloid britannico Sun che nel 2018 l'aveva definito marito «picchiatore». Il problema è che ai tempi di #metoo il sangue freddo sarebbe consigliabile, come insegnano i costosi consulenti d'immagine che hanno aiutato altri suoi colleghi.

amber heard dopo il telefono lanciato da johnny depp

Parlare di congiura ai propri danni non è credibile quando pochi secondi su Google ci mostrano Depp gonfio e quasi irriconoscibile che urla ripetutamente «motherfucker» alla allora moglie Amber per poi spaccare la bottiglia di vino, le foto del volto di lei pieno di lividi, gli sms dell'assistente di Depp che si scusa per un'aggressione e promette che «non succederà più», gli sms di lui in cui ammette di aver preso «polverine» e aver bevuto due bottiglie di champagne prima di svenire a bordo di un volo privato.

johnny depp blow

Depp, famoso da trent' anni, dovrebbe ricordare che quando diventi Jack Sparrow della serie Disney dei Pirati dei Caraibi diventi il volto di un'azienda: merchandising dai giocattoli alle merendine, le attrazioni fracassone nelle Disneyland globali (quella in Cina è costata sei miliardi di euro). Il simpaticissimo Jack Sparrow ha fatto sì guadagnare quasi 4 miliardi di euro al botteghino, ma la rumorosa caduta dell'uomo vestito da pirata sembra difficile da frenare, al netto di quel che succederà in tribunale. La sua storia di dipendenze - le prime pastiglie stimolanti a 11 anni, sottraendole alla mamma, è del 1989 il primo arresto per rissa - consigliava terapie, silenzio, le scuse, meno aggressività dei propri avvocati.

johnny depp 2

Al netto della frustrazione di un uomo un tempo bellissimo che a 58 anni appare vecchio e sciupato, è probabile che il bello di una carriera straordinaria sia passato: recitava per Gilliam, Burton, Kusturica, Jarmusch, Polanski, Schnabel, Mann, Branagh e si accompagnava con Sherilyn Fenn (1985-1988), Winona Ryder (1989-1993), Kate Moss (1994-1998), Vanessa Paradis (1998-2012). Gli restano i film «indipendenti» ( Minamata non è brutto, ma è davvero una produzione formato micro), ma poi basta la Mgm a cancellare di fatto il film dalle sale (o quel che ne resta).

il dito mozzato di johnny depp 1

I quindici mesi di matrimonio con Amber Heard (2015-2017), attrice e modella texana, sono stati forieri di disgrazie (a entrambi). Lui non aveva preteso un accordo prematrimoniale che definisse in anticipo i termini economici di un'eventuale separazione, eppure in tribunale lei ha ottenuto 7 milioni di dollari che sono di fatto una cifra ridicola visto il patrimonio di lui. Lei ormai passa più tempo dall'avvocata che sul set.

johnny depp penelope cruz blow

E c'è sempre Google, con i messaggi di lui: «Meno male se n'è andata, ca! Mi fa vomitare se penso che ho cercato di sistemare le cose, non toccherei quella tro del ca neanche se avessi addosso una muta protettiva. Che infame. La odio, ca!». L'ultimo Pirati dei Caraibi è uscito cinque anni fa. Disney, sotto traccia, sta cercando un nuovo Jack Sparrow - come disse freddamente l'allora amministratore delegato Disney, Jack Sparrow è proprietà della Disney. Gli attori passano, i colossi globali da 60 miliardi di dollari di fatturato un po' meno.

il tavolo di johnny depp johnny depp e amber heard johnny depp 2 johnny depp lo specchio con le scritte 1 johnny depp johnny depp JOHNNY DEPP CON IL DITO MOZZATO copia amber heard 3 amber heard amber heard johnny depp malmenato johnny depp svenuto ciocca di capelli di amber heard johnny depp 2 lo specchio con le scritte 2 johnny depp 1 johnny depp amber heard dopo il telefono lanciato da johnny depp johnny depp angelina jolie the tourist Johnny Depp Johnny Depp JOHNNY DEPP KATE MOSS johnny depp johnny depp e amber heard

johnny depp in minamata 4 johnny depp in minamata 6 johnny depp in minamata 1 johnny depp