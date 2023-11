Estratto dell'articolo di Laura Tedesco per www.corriere.it

«E pensare che vent’anni fa facevo l’elettricista...». Chi l’avrebbe mai detto che, dalla sua Verona dove ancora abita («e da cui non vorrei mai allontanarmi»), Tommaso Deboni sarebbe diventato un giorno il regista del docufilm del momento, l’attesissimo «Unica» in arrivo sugli schermi di Netflix. Lo scottante argomento del «doc» è sulla bocca di tutti: la fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio, Francesco Totti, e la conduttrice Ilary Blasi.

[…] Deboni, 42enne, lavora anche come regista televisivo per Banijay (occupandosi di noti programmi come «Cake Star» e «4 Hotel» con chef Bruno Barbieri) e tra le sue collaborazioni spiccano quelle con Magnolia spa, YAM112003 e CLX Europe. Ma è adesso il doc «Unica» che, ovviamente, sta calamitando l’attenzione di pubblico e media: […] «non fatemi dire nulla, ho la consegna del silenzio, cercate di capirmi. È tutto top secret, ci sono in ballo avvocati, non posso parlare...» risponde cortese, ma al tempo stesso determinato, il regista veronese che nei giorni scorsi, a dire il vero, alcune rivelazioni se le è lasciate sfuggire, eccome.

Anticipazioni sfiziose rese al Messaggero, come il dettaglio che l’opera è stata girata «velocemente e di nascosto, dalla gente e da Totti, a Roma, in studio, nella casa di Ilary e durante un viaggio con gli amici». E poi: «Il pubblico scoprirà una Ilary Blasi acqua e sapone». La sua versione? «Quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato come avrebbe fatto chiunque altro. Credo che tante donne si ritroveranno in lei - prevede Deboni - Il pubblico scoprirà una Ilary più acqua e sapone, al naturale. Non il cliché della ragazza di borgata, ma una signora dai modi composti, accomodante, educata e semplice.

Non mi ha mai fatto particolari richieste di immagine, pretendendo inquadrature o luci speciali. Vacchi è stato molto più ingombrante... » si è lasciato ancora sfuggire Deboni parlando del documentario Unica, scritto da Peppi Nocera (già autore dell’Isola dei famosi) e Romina Ronchi, capoprogetto del reality Netflix Summer Job. Ma chi comparirà nel doc? «Membri della sua famiglia, tra cui le sorelle.

I figli non ci sono e non ci sono nemmeno testimonianze scomode o rivelazioni eclatanti. Ovviamente la faccenda delle borse e degli orologi c’è, perché fa parte della storia. Ma io spero che le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, non diretto ma discreto. Un messaggio in bottiglia per Totti? Io lo spero - confida il regista veronese - perché insieme erano bellissimi e le loro immagini pulitissime... »

