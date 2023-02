Da open.online

La tregua tra Francesco Totti e Ilary Blasi rischia di infrangersi per i Rolex che la showgirl pare non sia assolutamente intenzionata a restituire. A poco è servito che nell’udienza di venerdì scorso l’ex capitano giallorosso abbia esibito le ricevute d’acquisto degli orologi per dimostrare che quei «patacconi» chiaramente adatti per il polso di un uomo erano suoi e non regali per la moglie.

Blasi avrebbe ammesso di averli presi, come ricorda il Corriere della Sera, ma si dice anche convinta che fossero destinati a lei e che avrebbe tutto il diritto di tenerseli. Gli orologi erano stati prelevati dalla showgirl assieme a suo padre da una cassetta di sicurezza in banca. Era il 15 giugno 2022, un mese prima che i due rivelassero in pubblico, ognuno per sé via comunicato stampa, della separazione di cui ormai girava voce.

La difesa di Totti

Blasi insiste che quegli orologi fossero regali di Totti per lei. L’ex capitano della Roma ha messo in chiaro sì di averli acquistati di tasca propria, ma in date che non sono compatibili con nessun evento particolare, che fosse un compleanno o un anniversario. Sarebbero una decina, ma neanche Totti ricorderebbe il numero esatto. Di una cosa è certo e lo ha ribadito alla sua ex davanti al giudice: «Non ti chiederò mai indietro i regali che ti ho fatto, sono felice anzi che tu li tenga, ma i Rolex sono miei e li rivoglio». E mentre le famigerate borse nascoste da Totti «per ripicca», assiema a circa 100 paia di scarpe, sono “ricomparse” nel ripostiglio e in garage della casa che i due condividevano, per i Rolex il nodo è ancora tutto da sciogliere. Per ora restano in un’altra cassetta di sicurezza, questa però intestata solo a Ilary Blasi.

