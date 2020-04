“IMMAGINATE CHE I VOSTRI POLMONI VENGANO RIEMPITI DI LIQUIDO, È COME AFFOGARE” – LA DRAMMATICA TESTIMONIANZA DEI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO DI UN OSPEDALE DI NEW YORK - "STIAMO FINENDO I VENTILATORI, LE MEDICINE, LE PROTEZIONI E ANCHE L’OSSIGENO – POI L’APPELLO: GIOVANI, PRENDETE QUESTA SITUAZIONE SERIAMENTE. AUTO-ISOLATEVI FINCHÉ NON SARÀ TUTTO RISOLTO…" - VIDEO

ospedale new york

La situazione al Brookdale Hospital Medical Center di Brooklyn, New York, è drammatica. “Gli ospedali stanno terminando i medicinali. Alcuni non hanno materiale protettivo per il personale sanitario o per le famiglie dei pazienti.

Stiamo finendo le medicine, stiamo finendo le protezioni e anche l'ossigeno, e questo è davvero fondamentale per i malati di Covid-19” spiega Monalisa Muchatuta, autrice del video. Il suo collega aggiunge: “Immaginate che i vostri polmoni vengano riempiti di liquido, è come affogare. Arrivati a quel punto, serve un ventilatore per sopravvivere, e noi stiamo finendo questi macchinari”. Poi, l’appello: “Giovani, prendete questa situazione seriamente. Auto-isolatevi finché non sarà tutto risolto”.

