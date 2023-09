“INCOMINCIO A LEVARMI QUALCHE SASSOLINO” – FABRIZIO CORONA È TORNATO A ESSERE ONNIPRESENTE IN TV: DOPO L’INTERVISTA A “BELVE”, DOMANI SARÀ OSPITE DI “DOMENICA IN”, PER “TOGLIERSI QULACHE SASSOLINO”: SU INSTAGRAM PUBBLICA UNA CLIP DELL’ARRIVO IN STUDIO DALLA FAGNANI E SCRIVE: “DOMANI, ANCORA MEGLIO. DA MARA…” – VIDEO

Estratto da www.leggo.it

FABRIZIO CORONA ANNUNCIA LA SUA OSPITATA A DOMENICA IN

Fabrizio Corona sarà ospite a Domenica In domani, domenica 1 ottobre, alle 14. Il «Dio», come si è definito all'intervista di Belve con Francesca Fagnani, sarà faccia a faccia con Mara Venier per «togliersi qualche sassolino».

«Il più grande profumiere», infatti, ha scritto sui social di essere pronto a parlare. Ma cosa avrà ancora da dire? Scopriamolo insieme.

Fabrizio Corona è sceso in campo. L'ex re dei paparazzi è tornato con l'intento di far parlare ancora una volta di sé, come ha sempre fatto, tra scoop e gossip. Dopo aver parlato della sua vita tra dichiarazioni molto scottanti a Belve, da Francesca Fagnani, sarà a ruota libera dinanzi alla padrona di casa di Domenica In.

Si presume abbia intenzione di sfruttare la viralità della conduttrice e della sua trasmissione per potersi difendere dalle accuse di Nina Moric, per chiarire forse le parole sul figlio Carlos che ha definito essere «malato. Non è la persona più importante della mia vita». […]

fabrizio corona francesca fagnani belve 2 fabrizio corona a belve