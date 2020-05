“PER INFETTARMI BISOGNA TROVARE DUE PERSONE INFETTE” – L’ASSESSORE GIULIO GALLERA TORNA IN CONFERENZA STAMPA E DICE SUBITO UN’ALTRA CAZZATA PER SPIEGARE L’INDICE DI CONTAGIO RT – LUI PER DIFENDERSI DICE CHE HA SOLO TENTATO DI “SEMPLIFICARE IL CONCETTO, MA ORMAI È TROPPO TARDI – SPINOZA: “UNO LO TIENE FERMO E L’ALTRO GLI SPUTA IN FACCIA”, GENE GNOCCHI: “FONTANA PRECISA: CI VOGLIONO 6 POSITIVI PER INFETTARE 3 NEGATIVI E…” - VIDEO

"Per infettare me bisogna trovare due persone infette". Poche parole sull'indice Rt a 0,50 in Lombardia scatenano la bufera social su Giulio Gallera, l'assessore al Welfare della Lombardia che ieri dopo tanto tempo era tornato a commentare in diretta i dati dei contagi nella regione più colpita dal covid19 in Italia. Gallera è 'inciampato' nella spiegazione del concetto scientifico di RT o R0, ovvero l'indice che gli epidemiologi utilizzano per misurare la diffusione di un virus nella popolazione e che, secondo l'Iss, in Lombardia è sceso a 0,51, un livello buono per evitare nuovi contagi, visto che un RT uguale a 1 significa che 1 persona infetta riesce a infettarne un'altra sola e un RT uguale a 2 significa che una persona ne può infettare 2.

"Non è così semplice trovare due persone infette che infettino me", dice Gallera durante la diretta, semplificando forse un po' troppo il concetto scientifico di Rt a 0,5 e provocando le ironie di molti. Sui social si sono scatenati in tantissimi contro Gallera, dallo spettacolo alla politica. "Io mi chiedo cosa può essere successo, perché sia andato tutto così male", scrive Luca Bizzarri, forse il primo a condividere lo spezzone della diretta, che diventa subito virale insieme all'hashtag #Gallera, ancora primo tra le tendenze in Italia. "Gallera non si ferma più: Una pera più una mela fa due arance", scrive Gene Gnocchi. E a seguire moltissimi altri, e il video è diventato virale.

2 – GALLERA: "POLEMICHE SU RT? MAMMA MIA CHE TRISTEZZA"

Se la prende con "blog fatti da pseudogiornalisti in cerca di visibilità" ed "eurodeputati in crisi di notorietà" che, dice, "hanno preso una grande toppa". Giulio Gallera non ci sta e affronta le polemiche sull'interpretazione dell'Rt con un video su Facebook, spiegando come abbia tentato solo di "semplificare il concetto".

"Mamma mia che tristezza - scrive l'assessore al Welfare lombardo nella didascalia che accompagna il video -. Siamo circondati da personaggi in cerca di un riflettore che polemizzano sul niente. Rt e Ro sono concetti scientifici che ho spiegato in modo comprensibile ai lombardi!!! Dopo che tutti i lombardi hanno capito la malafede e la strumentalità delle vostre azioni politiche, delle vostre raccolte di firme, delle vostre mobilitazioni e dei vostri articoli - punta il dito -, vi siete ridotti a questo. Ci sarebbe da ridere se non fosse tutto parte di una squallida messinscena", conclude.

