Da fanpage.it

l ultima foto dell incrociatore russo moskva

NAVE TURCA HA SALVATO 54 MARINAI RUSSI DELL'INCROCIATORE MOSKVA AFFONDATO

Il ministro della Difesa lituano ha dichiarato che una nave turca ha prestato soccorso a 54 marinai russi, finiti in mare in seguito all'affondamento della nave da guerra russa Moskva, colpita da missili ucraini. "Alle ore 1:14 la nave era piegata su un lato e dopo un'ora non vi era più elettricità. A partire dalle ore 2 l'intervento di una nave turca ha permesso l'evacuazione di 54 uomini dell'equipaggio.

In base a quanto riferiscono Turchia e Romania, la nave alle ore 3 era completamente affondata. Non si conosce il numero dei marinai morti a bordo, si sa che l'intero equipaggio era costituito da 485 uomini, 66 dei quali ufficiali", ha scritto sui social il ministro della Difesa lituano, Arvydas Anusauskas.

ANTON KUPRIN - COMANDANTE DELL INCROCIATORE RUSSO MOSKVA

“È INIZIATA LA TERZA GUERRA MONDIALE”: LA RABBIA RUSSA DOPO L’AFFONDAMENTO DELL’INCROCIATORE MOSKVA

L’affondamento dell’incrociatore Moskva non è passato inosservato in Russia e in tv diversi commentatori sono tornati a parlare apertamente di guerra all’Ucraina ma anche di conflitto con la Nato e guerra mondiale durante i talk show.

USA: "SULLE ARMI A KIEV AVEVAMO AVVERTITO MOSCA, NIENTE DISSUADERÀ BIDEN DAL SOSTEGNO ALL'UCRAINA"

"Noi li avevamo avvertiti. Avevamo avvertito la Russia che se avessero invaso l'Ucraina la risposta sarebbe stata senza precedenti. Come dice Biden, le grandi nazioni non bluffano". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, a proposito della nota diplomatica inviata da Mosca a Washington che minacciava "conseguenze imprevedibili" se continueranno le spedizioni di armi da parte degli Stati Uniti. "Niente dissuaderà" l’amministrazione Biden dal continuare a sostenere l’Ucraina ha aggiunto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, sottolineando che il Cremlino "non dovrebbe essere sorpreso" dal sostegno Usa all’Ucraina, visti gli impegni che l’amministrazione Biden ha preso anche prima dell’inizio dell’invasione da parte della Russia.

missili supersonici p 1000 russi

RUSSIA ESPELLE 18 DIPLOMATICI DELLA DELEGAZIONE UE A MOSCA. L'UNINOE EUROPEA: "AZIONE INGIUSTIFICATA"

Mosca espelle 18 membri della rappresentanza dell'Ue. Lo rende noto il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. La mossa è una risposta all'espulsione di 19 diplomatici russi dall'Unione Europea. I 18 diplomatici europei sono stai dichiarati persone non grate per "aver intrapreso attività contrarie al loro status diplomatico".

"La Russia sottolinea la responsabilità dell'UE per la distruzione di un decennale modello di dialogo e cooperazione bilaterale. Sottolineiamo la necessità di un rigoroso rispetto da parte dell'Unione europea dei requisiti della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, in una nota.

come gli ucraini hanno colpito la moskva

L'Ue dal suo canto bolla come "Ingiustificata" l' espulsione dei membri della delegazione. "L'Unione europea deplora la decisione ingiustificata e infondata della Federazione russa di espellere 18 membri della delegazione dell'Unione europea presso la Federazione russa". E' quanto si legge in un commento diffuso dal portavoce del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, Peter Stano. "I diplomatici dell'UE in questione esercitano le loro funzioni nel quadro e nel pieno rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Non ci sono motivi per la decisione di venerdì da parte delle autorità russe", secondo la Ue.

PUTIN BIDEN

la nave moskva vista dal satellite vladimir putin joe biden ginevra 2021 vladimir putin joe biden ginevra putin biden la nave moskva vista dal satellite