La famiglia perfetta non esiste. Parola di Caterina Balivo che, a sorpresa, nel salotto di «Verissimo», ha raccontato a Silvia Toffanin la recente crisi con il marito Guido Maria Brera, padre dei suoi due figli, Guido Alberto e Cora, con cui è sposata dal 30 agosto 2014.

«Quel servizio non è veritiero - ha esordito la presentatrice tv in riferimento al contributo filmato che introduceva la parte di intervista dedicata alla sua vita sentimentale - . Non esiste la famiglia perfetta. Neanche la mia lo è. Ci sono sacrifici, litigi, crisi, voglia di lottare per stare insieme. Ma ci sono anche giorni in cui dico “Preferisco stare da sola”. È inutile mettere una foto da famiglia perfetta, se stai vivendo una crisi di coppia. È un errore che fai a te stessa e alle persone che ti seguono: o scegli di non raccontare o devi dire la verità».

Dopo l’aborto spontaneo di qualche anno fa, che aveva già messo a dura prova la solidità del matrimonio della Balivo («ho fatto un errore gravissimo, che non farò mai più. Il dolore non lo devi nascondere, lo devi vivere», ha detto ancora la conduttrice) a scatenare questa seconda crisi con il marito è stata la pandemia. «In quest’anno e mezzo di pandemia si è creata una lontananza: io avevo voglia di tornare a vivere, di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di viaggiare; lui no, lui è più orso e voleva seguire i suoi interessi.

In quei momenti, devi essere brava a superare le distanze, a parlarne, anche se ci sono dei giorni in cui hai voglia di chiamare l’avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto “basta”. Poi però ci sono i figli e c’è un amore infinito».

Ed è proprio l’amore a fare la differenza in quei momenti. «Penso che le crisi di coppia facciano bene, se sono costruttive - ha concluso la Balivo nel suo lungo sfogo - ma dev’esserci l’amore. E nel mio caso c’è. Ancora oggi guardo mio marito e penso “quanto è bono”. Lui è lì, con il suo sorriso e la sua dolcezza. Fra di noi, il più dolce è lui, io sono quella che graffia di più, sono sincera nel bene e nel male».

