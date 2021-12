MA GASP LO CONOSCE IL REGOLAMENTO? “IL 2-2 ERA VALIDO”, LA FURIA DI GASPERINI DOPO LA SCONFITTA 1-4 CON LA ROMA: “SE PALOMINO NON HA TOCCATO LA PALLA, È UNA FOLLIA ANNULLARE IL GOL DEL 2-2 COL VAR: L’ARBITRO HA DETTO CHE C’ERA IL SUO FUORIGIOCO. MA SE NON LA TOCCA, COME MOSTRANO LE IMMAGINI, È UNA ROBA CHE NON STA IN PIEDI...”. E INVECE LA POSIZIONE DI PALOMINO E’ IRREGOLARE. IL MOTIVO VIDEO