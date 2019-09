“INVITO LE BADANTI A DARSI AGLI ANZIANI” - L’APPELLO DELLA PORNOSTAR “LENA”: “IL SESSO IN TERZA ETÀ È IMPORTANTE E LA BADANTE HA IL DOVERE MORALE DI FAR STAR BENE A 360 GRADI IL SUO ASSISTITO. MI PIACEREBBE VENIRE CASA PER CASA A SODDISFARE INTIMAMENTE I VECCHIETTI MA PURTROPPO NON SONO UNA WONDER WOMAN. CONTATTATEMI, VI DARÒ RIPETIZIONI” – VIDEO + FOTOGALLERY

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Video speciale.. Tutto x voi.. ??? Da san benedetto del tronto! Lena <a href="https://t.co/YNNL42T14I">pic.twitter.com/YNNL42T14I</a></p>— LenaHard (@lenahotsex) <a href="https://twitter.com/lenahotsex/status/1145076907647676422?ref_src=twsrc%5Etfw">June 29, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Da www.vvox.it

elena sonzogni in arte lena 7

“Il sesso in terza età è importante. Invito tutte le badanti di questi poveri anziani oltre che ad accudirli anche a darsi loro; la badante ha il dovere morale di far star bene a 360 gradi il suo assistito”.

anziano badante 5

E’ il singolare appello da chi della nobile arte del piacere ne ha fatto un mestiere, Elena Sonzogni, in arte Lena, riportato dal blog Notizieaudaci.

anziano badante 4

Esuberante e sinuosa, la trentacinquenne si è distinta anche per le sue provocazioni che finiscono quasi sempre per scatenare accesi dibattiti sui social. In tour a Vicenza in occasione della famosa Fiera dell’oro, Lena rivela un personale desiderio: “Mi piacerebbe molto venire casa per casa a soddisfare intimamente tutti i vecchietti che da anni non hanno più una vita attiva sotto quel punto di vista ma purtroppo non sono wonder woman, quindi faccio ciò che posso”.

anziano badante 3

elena sonzogni in arte lena 4

Da qui l’appello alle badanti di curare in tutto e per tutto le persone che hanno raggiunto una certa età e che da tempo non vivono più emozioni particolari. Elena Sonzogni chiude sottolineando di essere disponibile anche per una consulenza speciale. “Contattatemi, vi darò ripetizioni”

BADANTE 1 anziano badante 1 anziano badante 2 ANZIANO BADANTE elena sonzogni in arte lena 5 elena sonzogni in arte lena 8 elena sonzogni in arte lena 2 elena sonzogni in arte lena 15 elena sonzogni in arte lena 6