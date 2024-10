15 ott 2024 19:45

“IO CI SONO FRATE” – “STRISCIA LA NOTIZIA” SPULCIA LE CARTE DELL’INCHIESTA SUGLI INTRECCI TRA ULTRÀ, ’NDRANGHETA E RAPPER E SCOVA UN’INTERCETTAZIONE IN CUI FEDEZ PROMETTE DI AIUTARE LUCA LUCCI, CHE VOLEVA APRIRE UNA SOCIETÀ PER OCCUPARSI DI CANTANTI E DJ SET – L’EX SIGNOR FEDEZ SI RIVOLGE IN TONO CONFIDENZIALE AL CAPO ULTRÀ DEL MILAN FINITO IN MANETTE: “SEI UN PATATONE, PENSANO CHE SEI UN CRIMINALE E IN REALTÀ SEI PIÙ INTELLIGENTE…” – IL CAPITANO DEL MILAN, DAVIDE CALABRIA, È STATO SENTITO COME TESTE